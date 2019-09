Emiliano Sala, la FIFA ha deciso: il Cardiff dovrà versare 6 milioni al Nantes

La morte di Emiliano Sala, il calciatore morto il 21 gennaio scorso in un incidente aereo mentre si stava recando dalla Francia all'Inghilterra, si è portata dietro una controversia giudiziaria ed econmica che solo oggi, a 8 mesi dalla sua scomparsa, ha trovato una soluzione: la Fifa ha stabilito che il Cardiff dovrà pagare al Nantes sei dei diciasette milioni di euro che aveva speso per comprare il cartellino del giocatore.

Al momento dell’incidente, Sala era un giocatore del Nantes acquistato dal Cardiff in un’operazione da 17 milioni di euro. L’attaccante in più, stava volando proprio dalla Francia in Inghilterra per raggiungere la sua nuova squadra. Dunque, dopo la tregedia, il Nantes aveva chiesto al Cardiff di pagare i 17 milioni pattuiti da contratto, con i gallesi conseguentemente non disposti a farlo per “inadempienza contrattuale”. Dopo la scomparsa dell'attaccante argentino, il Cardiff infatti aveva deciso di non versare la prima rata di 6 milioni di euro dell'importo totale del trasferimento, che era stato convalidato delle autorità calcistiche prima dell'incidente. Il Nantes allora, si era rivolto alla Fifa a fine febbraio per chiedere il pagamento completo dell'operazione.

Oggi la FIFA risponde: il Cardiff dovrà versare 6 milioni di euro al Nantes, pari alla prima rata dell’accordo perché bisogna tener conto delle “circostanze specifiche e uniche di questa tragica situazione”.

Certo è che adesso entrambi i club potranno fare ricorso al TAS di Losanna, cosa che per altro il Cardiff avrebbe già annunciato, e la querelle dunque non può ancora definirsi conclusa.