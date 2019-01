Emiliano Sala, la Polizia sospende le ricerche: "Poche possibilità di trovare sopravvissuti"

" Le chance di trovare sopravvissuti in questa fase sono estremamente remote "

La Polizia di Guernsey ha emesso un nuovo comunicato, annunciando la sospensione definitiva delle ricerche dell'aereo privato con a bordo Emiliano Sala che era partito da Nantes in direzione di Cardiff per vestire la maglia della sua nuova squadra (era stato acquistato dal club gallese per 17 milioni di euro).