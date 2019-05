Ajax campione d'Olanda: 34° titolo, dopo la Coppa arriva una doppietta che mancava da 17 anni

La vittoria per 4-1 sul de Graafschap consegna all'Ajax il trentaquattresimo titolo della storia dei Lancieri. I biancorossi riportano ad Amsterdam un titolo che mancava da cinque anni e coronano così una stagione da sogno al di là del rammarico di non aver raggiunto la finale di Champions League per una questione di attimi. Immediata la dedica al compagno Nouri, che indossava proprio il 34, sul profilo twitter della società:

Inutile quindi il concomitante successo del PSV Eindhoven per 3-1 contro l'Heracles, nell'ultima giornata dell'Eredivisie. L'Ajax allenato da ten Hag riporta ad Amsterdam un titolo nazionale che mancava dal 2014: de Ligt e compagni completano la doppietta avendo vinto anche la Coppa d'Olanda, cosa che ai Lancieri non riusciva dalla lontana stagione 2001-2002.