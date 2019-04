A una settimana da Ajax-Juventus, i lancieri confermano il loro ottimo stato di forma non avendo pietà del malcapitato Emmen, penultima forza dell’Eredivisie, spazzato via con un sonoro 5-2 sul suo campo di gioco. Per la squadra di Ten Hag si tratta dell’ottava vittoria in nove incontri ufficiali, tra tutte le competizioni, con la bellezza di 31 gol segnati. Un successo che, almeno per una notte, vale anche il primato nel campionato. Un'ulteriore iniezione di fiducia che infonde carica in vista di una doppia sfida in cui gli olandesi, partono senza avere il favore del pronostico ma con tanta voglia di stupire e mostrare la propria forza.

Erik ten Hag schiera la formazione-tipo, ad eccezione di Ziyech, che si è appena ripreso da un infortunio, e viene lasciato precauzionalmente in panchina per tutto l’arco del match. A mettere in discesa il match ci pensa Van de Beek al 9’ mentre il raddoppio arriva al 43’ ad opera dell’esperto ex United, Blind. Nella ripresa con uno-due in tre minuti firmato Neres (51’), Huntelaar (53’) i lancieri calano il poker mentre all’ora di gioca un autogol di Kuipers vale il pokerissimo. Assolutamente ininfluenti, se non ai fini del risultato, l’autorete di Tagliafico (78’) e il gol di Arias (87’) che fissano il risultato sul 5-2.