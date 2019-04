Il PSV non sbaglia, poker allo Zwolle e Ajax scavalcato in vetta

Missione compiuta per il PSV Eindhoven che batte 4-0 lo Zwolle in un match valido per la 28esima giornata di Eredivisie e conquista la vetta della classifica scavalcando l'Ajax di Ten Hag, che mercoledì sera si era imposto 5-2 sul campo dell'Emmen. Il vantaggio arriva al 24' grazie a un'incornata in mischia di Luuk De Jong su punizione dalla destra calciata da Pereiro, mentre il raddoppio porta la firma di Bergwijn che al 62' si porta a spasso l'intera difesa dello Zwolle insaccando con un diagonale appena dentro l'area di rigore. Ancora De Jong, di testa su corner di Lozano, firma il tris al 76' prima del definitivo poker firmato sempre di testa al 94' da Malen su assist di Gakpo. Grazie a questi 3 punti ora la formazione allenata da Van Bommel è a +2 sull'Ajax.