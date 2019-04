Il Vitesse di Ødegaard stoppa il PSV: Ajax primo in classifica a cinque giornate dalla fine

In virtù del pirotecnico 3-3 del PSV al Gelredome di Vitesse, l'Ajax prossimo avversario della Juventus in Champions sale al comando dell'Eredivisie a cinque giornate dal termine. Lancieri appaiati a quota 71 con il PSV di Mark van Bommel ma virtualmente in vantaggio per miglior differenza reti.

Partita davvero pazza al Gelredome, con i padroni di casa a portarsi sull'1-0 grazie alla rete dell'ex Ajax Serero e, dopo il pareggio momentaneo delll'uomo mercato Hirving Lozano, sul 2-1 grazie al sontuoso sinistro da fuori del gioiello danese di proprietà del Real Madrid Martin Ødegaard; il solito Luuk de Jong ristabilisce quindi il pari con un guizzo dei suoi. Il finale è rocambolesco: inzuccata vincente dell'ex di turno Tim Matavz che fa venir giù il Gelredome, pari in extremis ancora su rigore di Lozano (scuderia Raiola, piace al Napoli). I padroni di casa chiudono in dieci per l'espulsione di van der Warff.