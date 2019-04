Vittoria in scioltezza dell'Ajax, che passeggia sul Willem II (in corsa per l'Europa e proveniente da 4 vittorie consecutive) e in campo, senza esagerare coi ritmi in vista dell'impegno di mercoledì in Champions League contro la Juventus. A Tilburg, successo per 4-1 disegnato dalle sensazionali geometrie di Dusan Tadic, che quando è in giornata estrae dal cilindro una giocata sublime dietro l'altra. In tutto ciò, il risultato è buono per piombare, almeno momentaneamente, in cima alla classifica di Eredivisie, in attesa del PSV, impegnato domani ad Arnhem contro il Vitesse.

La cronaca della partita

Ajax in controllo del match senza imporre ritmi frenetici, pensando soprattutto al fitto calendario. Il Willem II sfiora il vantaggio all'11': Isak percorre la catena di sinistra e calcia a tu per tu con Onana, che respinge sui piedi dell'accorrente Vrousai il quale, sottoporta, con tutto lo specchio a disposizione, la restituisce goffamente al portiere dei Lancieri. Gol mangiato, gol subito: al 14', discesa indisturbata di de Jong, Tadic chiude il triangolo in area con un sombrero, e lo stesso de Jong appoggia di testa per l'accorrente van de Beek, che insacca all'angolino. E' 0-1. Il Willem II, tuttavia, appare volitivo e viene premiato al 25', quando ottiene un calcio di rigore per via dello sgambetto in area di Blind ai danni dell'attaccante greco Vrousai. Dal dischetto, il giovane ex Borussia Dortmund Isak trasforma confermando il suo periodo particolarmente prolifico: 1-1. Tuttavia, l'Ajax riprende immediatamente in mano la partita e comincerà a martellare il Willem sino a tornare in vantaggio al 41': Neres se ne va sulla mancina, arrivato a fondo campo, mette in area piccola un pallone intercettato dal difensore avversario Heerkens, che però devia nella propria porta. Il tris potrebbe arrivare un paio di minuti dopo: cross di Tadic dalla sinistra e colpo di testa di van de Beek, che colpisce in pieno la traversa.

Nella ripresa, l'Ajax chiude i conti: al 53', al termine di un'azione manovrata, Tadic apre largo per il terzino destro Veltman, bravo ad insaccare sul palo più vicino. Al 70' Ziyech, dopo aver colpito anch'egli una traversa, estrae dal cilindro (sul solito appoggio di Tadic) un bolide destro all'angolino, imparabile per il povero Wellenreuther. Finisce 1-4. Contro il Willem, certo, ma la Juve prenda appunti e non dia alcunché per scontato...

La statistica chiave

100 - Il gol che ha chiuso i conti da parte di Ziyech è il numero 100 realizzato dall'Ajax in questo campionato di Eredivisie. I Lancieri hanno l'attacco più prolifico.

Il tweet

Il migliore

Dusan TADIC (Ajax): quando è in giornata estrae dal cilindro una giocata sublime dietro l'altra. Ed è uno spettacolo vedersi esprimersi tra le linee.

Il peggiore

Diego José PALACIOS (Willem II): il giovane terzino sinistro ecuadoriano classe 1999 non sembra ancora pronto al calcio europeo. Dalle sue parti è un banchettare continuo da parte dei giocatori avversari.

La dichiarazione

Frenkie DE JONG (Ajax), grande ex di turno: "I tanti applausi ricevuti alla mia sostituzione mi hanno letteralmente emozionato. I tifosi del Willem si sono ricordati di me nonostante perdessero 4-1 e questo è stato bellissimo. La Juve? Siamo pronti a tutto, ma prima godiamoci questa vittoria".

Il tabellino

WILLEM II-AJAX 1-4

Willem II (4-3-3): Wellenreuther; Lewis, Heerkens, Peters, Palacios; Anita, Llonch, Crowley; Vrousai (76' Dankerlui), Isak (84' Coulibaly), Pavlidis (91' Sadiki). All.: Koster.

Ajax (4-3-3): Onana; Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico; Schøne (75' de Wit), van de Beek, de Jong (83' Sinkgraven); Ziyech, Tadic (76' Huntelaar), Neres. All.: ten Hag.

Arbitro: Danny Makkelie di Willemstad.

Gol: 14' van de Beek (A), 26' rig. Isak (W), 41' aut. Heerkens (A), 53' Veltman (A), 70' Ziyech..

Note - Recupero 1+1. Ammoniti: Crowley, Lewis.