Un sorriso a metà, almeno per le prossime ore. L’Ajax di Ten Hag infatti schianta brutalmente la penultima forza del campionato olandese Excelsior, ma perde uno dei suoi gioiellini proprio prima del match più importante. Al 28’ del primo tempo infatti de Jong lascia il campo per problemi muscolari alla coscia destra, da valutare l’entità dell’infortunio. Un’assenza che non cambia la trama di una gara già scritta – troppo bassa infatti la qualità degli avversari – ma che ricorda comunque a tutti la forza offensiva dei Lancieri: con 3 assist di Ziyech, 3 gol di Huntelaar e 106 gol fatti in 30 partite, questa squadra resta una mina vagante anche per la Juventus. Per quanto riguarda l’Eredivisie, ora la palla passa al PSV impegnato domani contro la terz’ultima De Graafschap.

La cronaca

A differenza di quanto visto poche ore prima parecchi chilometri più a sud di Amsterdam, per la precisione a Ferrara sul campo della SPAL, il tecnico dell’Ajax Ten Hag non può permettersi di fare turnover. A 5 dalla fine e a pari punti in testa alla classifica col PSV, per i Lancieri è vietato ogni tipo di passo falso. E così, persino contro l’Excelsior, il tecnico olandese va con tutti i titolari o quasi. Quello dell’Ajax è un dominio netto fin dai primi minuti; e contro la difesa della penultima forza della Eredivisie – 63 gol presi in 29 partite – non potrebbe essere altrimenti. Non a caso Hultelaar, sulla prima verticalizzazione seria di Ziyech, va dritto in porta e scavalca il portiere con un tocco sotto.

Il vero minuti chiave però – per lo meno alle nostre latitudini – e il 28esimo, quando Frankie de Jong chiede il cambio. Il centrocampista perno della manovra dell’Ajax esce e va dritto negli spogliatoi toccandosi la parte posteriore della coscia destra; pare insomma un infortunio muscolare. Non cambia un granché però per l’Ajax, che almeno per questa gara va dritto spedito. Ancora Ziyech illumina sull’azione che porta al 2-0 di Tadic, bravo a sfruttare poi il tapin di Huntelaar. Ziyech che è anche nel terzo gol, ancora di Huntelaar, con un asisst dopo una fuga a sinistra.

2019, L'esultanza di Klaas Jan Huntelaar per il gol segnato contro l'Excelsior, Getty ImagesGetty Images

L’Excelsior entra nella cronaca della partita grazie al bel gol dell’ex Fiorentina Ed Hamdaoui, che controlla e conclude in maniera eccellente dopo il buco di Blind. Non cambia un granché però per il resto della gara. Nella ripresa infatti l’Ajax riprende da dove aveva lasciato, ovvero sfruttando le praterie concesse dagli avversari. Tadic segna il gol del 4-1 per un rigore concesso dopo un lungo controllo VAR (fallo su de Ligt); Huntelaar scrive la sua tripletta personale beffando il portiere sul suo palo e Dolberg, subentrato da 3 minuti proprio a Huntelaar, sfrutta il terzo assist di Ziyech per mettere dentro il 6-1. Fortes nel finale fissa il risultato per gli ospiti sul definitivo 6-2.

In una ripresa così c’è anche spazio per vedere qualche sbavatura difensiva dei Lancieri, che quando hanno perso palla hanno in più di un’occasione concesso ampi spazi agli avversari. Le statistiche da questo punto di vista non mentono: l’Ajax ha infatti sì segnato 106 gol – centosei! – in 30 partite di campionato; ma ne ha anche presi 28. In media fanno quasi uno a gara. Massimiliano Allegri, spettatore interessato, avrà sicuramente preso appunti.

La statistica

Con le 6 reti odierne l’Ajax è salito a 106 reti segnate in 30 partite di Eredivisie. Lancieri.

Il tweet

Il migliore

Ziyech. Ancor più di Huntelaar che ne piazza tre, questo ragazzo oggi illumina. E’ in 4 dei 6 gol: con 3 assist puliti e un’azione – quella da cui nasce il 2-0 – che parte proprio dai suoi piedi. Che talento e che visione.

Il peggiore

La linea difensiva intera dell’Excelsior: semplicemente impresentabile.

Il tabellino

Ajax (4-3-3): Onana; Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico; van de Beek, Ziyech, de Jong (28’ Ekkelenkamp); Neres, Huntelaar (73’ Dolberg), Tadic (73’ Veltman).

Excelsior (4-4-2): Damen; Horemans, Mattheij, Oude Kotte, Matthys; Fortes, Schouten, Koolwijk, Bruins (67’ Anderson); Eckert (46’ Messaoud), El Hamdaoui (87’ Dogucan).

Gol: 11’, 40’ e 65’ Huntelaar, 37’ e rig. 60’ Tadic, 75’ Dolberg.; 42’ El Hamdaoui, 89’ Fortes.

Note – Ammoniti: Mazraoui, Ekkelenkamp; Fortes, Koolwijk, El Hamdaoui.