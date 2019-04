L'Ajax vince ancora in campionato: 4-2 al Vitesse e +3 sul PSV

Sesta vittoria consecutiva in campionato per l’Ajax che, dopo il successo nello scontro diretto con il PSV, non si è più fermato. Arriva anche il 4-2 al Vitesse nella 32a giornata di Eredivisie, con una doppietta di Tadic (preciso con due rigori), il solito Ziyech e de Ligt. Ora l’Ajax vola a quota 80 punti, a +3 sul PSV che giocherà giovedì 25 aprile sul campo del Willem II.

Cronaca

Primo tempo a ritmi non altissimi, ma quando l’Ajax parte dimostra di poter mettere in difficoltà la fase difensiva del Vitesse. Al 41’ arriva il gol del vantaggio con la zampata di Ziyech che segna il suo 16° gol in campionato sull’assist del solito Tadic. Il serbo segna su rigore in avvio di ripresa e de Ligt piazza il 3-0 sugli sviluppi di un corner. Prova a riaprire il match la squadra ospite con il sinistro al volo di Foor, ma un altro rigore di Tadic chiude la contesa. Arriva, poi, il 4-2 finale firmato da Darfalou che sfrutta un’uscita non perfetta di Onana.

Tabellino

Ajax-Vitesse 4-2

Ajax (4-3-3): Onana; Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico (63' Kristensen); Schöne (79' Ekkelenkamp), van de Beek, F.de Jong; Ziyech (63' Neres), Dolberg, Tadić. All. Erik ten Hag

Vitesse (5-4-1): Pasveer; Bero, van der Werff (86' Thelander), Doekhi, Clarke-Salter, Clark; Odegaard, Serero, Foor (67' Matvaz), Dauda; Buitink (78' Darfalou). All. Leonid Slutski

Marcatori: 41' Ziyech (A), 54' rig. e 80' rig. Tadić (A), 58' de Ligt (A); 66' Foor (V), 82' Darfalou (V)

Arbitro: Jochem Kamphuis

Ammoniti: 53' Bero, 69' Veltman, 86' van de Beek, 80' van der Werff

Espulsi: 90+1 Bero (V)