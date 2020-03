Ajax, l'ex Juventus Christian Poulsen messo in quarantena preventiva per influenza

L'emergenza coronavirus continua a crescere anche nel mondo del calcio. Christian Poulsen, ex centrocampista della Juventus, e ora vice allenatore di ten Hag all'Ajax, è stato messo in quarantena preventiva con altri due membri dello staff tecnico dei lancieri dopo aver accusato sintomi influenzali.

A rivelarlo è il De Teleegraf, che però - tramite le parole di un portavoce - prova a gettare acqua sul fuoco, affermando come non ci siano gli esatti sintomi che riportano direttamente al coronavirus. Si attendono ulteriori accertamenti, con i giocatori dell'Ajax che aspettano l'ok per allenarsi in vista della sfida di campionato contro l'Heerenveen che diventa cruciale dopo il ko casalingo contro l'AZ Alkmaar. L'Ajax arriva inoltre dalla sconfitta, ed eliminazione dalla Coppa d'Olanda, contro l'Utrecht che ha vinto 2-0.

" È vero che a casa ci sono tre membri dello staff in forma preventiva. Poulsen e gli altri due non manifestano però sintomi da coronavirus. Se la situazione resterà questa i nostri tesserati torneranno a lavorare da venerdì prossimo. [Miel Brinkhuis, portavoce Ajax] "

L'Ajax, inoltre, proprio in queste ultime settimane ha giocato una doppia sfida contro il Getafe nei sedicesimi di finale di Europa League. Lo stesso Getafe che affronterà l'Inter agli ottavi con due partite da disputare a porte chiuse.