Anche l'Olanda dice stop al campionato? Van Gaal: "Chi si vuole fermare lo dice per interesse"

Ha allenato sia l'Ajax che l'AZ, oltre ad essere stato ct della Nazionale dei Paesi Bassi. Louis van Gaal non vuole sventolare nessuna bandiera, ma attacca quei club che hanno chiesto alla Lega Calcio olandese di chiudere anticipatamente il campionato come fatto in Belgio. Una chiusura prematura consegnerebbe il titolo all'Ajax che 'vincerebbe' grazie ad una migliore differenza reti sull'AZ Alkmaar, considerando che entrambe hanno collezionato 56 punti dopo 25 giornate.

" Il calcio ora come ora non conta nulla, ma quando verrà accertato che il coronavirus sarà sconfitto, devono finire le competizioni. Lo sport esiste per designare un vincitore sul campo, non per dire 'dopo 25 partite finiamo tutto e proclamiamo campione l'Ajax'. Chiunque sia un atleta capisce cosa intendo. [Louis van Gaal all'Algemeen Dagblad] "

Non è un discorso solo di Ajax-AZ, ma di tutto il calcio olandese. Si deve arrivare ad una conclusione, in campo, per il campionato secondo l'ex ct.

" Trovo scandaloso il modo in cui venga utilizzata la salute come scusa per discutere sul tornare a giocare o fermare definitivamente i campionati "

" E chi è che non vuole giocare? Guarda un po’, le squadre che al momento sono qualificate per le Coppe, tranne il Feyenoord, e quelle che sono in zona retrocessione. Club che abusano della crisi per proprio interesse e ne fanno una questione di sanità pubblica. Spero davvero che le squadre della fascia centrale della classifica possano garantire il completamento della stagione "

" La UEFA e la FIFA sono disposte a cambiare le regole e a offrire margini di manovra. Bene, cominciamo a lavorare insieme. E poi si potrà ampliare un po’ la prossima stagione, con più partite infrasettimanali "

E una decisione definitiva verrà presa il prossimo martedì 7 aprile quando ci sarà un consiglio straordinario della Lega calcio olandese per decidere il da farsi. Il tutto, però, tenendendo in considerazone le parole di Ceferin, presidente della UEFA, che ha minacciato di escludere i club dalle competizioni europee nel caso Leghe o Federazioni decidessero di chiudere anticipatamente i campionati.