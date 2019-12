Il PSV Eindhoven esonera van Bommel: "È un grande declino e indegno"

Il PSV Eindhoven ha esonerato l'allenatore Mark van Bommel, ex nazionale Orange ed ex centrocampista del Milan, in seguito a una serie di risultati deludenti che sono arrivati al culmine con la sconfitta per 3-1 contro gli arcivali del Feyenoord. La mossa arriva dopo che il club olandese ha vinto solo due delle ultime 12 partite. Il PSV è al momento quarto in Eredivisie, a 10 punti di distanza in classifica da Ajax e AZ Alkmaar.

" Il consiglio di amministrazione del Psv ha deciso questa mattina di interrompere la collaborazione con il capo allenatore Mark van Bommel. La decisione si basa sulla serie continua di risultati negativi "

E il direttore generale Toon Gerbrands aggiunge:

" E' un grande declino e indegno per il PSV "

Non è ancora noto il nome del successore.