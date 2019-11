Keisuke Honda ce l'ha fatta! L'ex Milan trova un contratto, firma col Vitesse fino a giugno

È arrivato il giorno che Keisuke Honda tanto aspettava. Finalmente, il giapponese è riuscito a trovare un contratto, firmando per il Vitesse fino a giugno 2020.

" È da un po’ che non gioco nei Paesi Bassi. Spero che i tifosi olandesi si ricordino ancora di me. Ad ogni modo farò di tutto per impressionare in campo. Voglio essere importante per la squadra e non vedo l'ora di giocare al GelreDome davanti ai nuovi tifosi. C’è anche un bel extra, dopo il VVV Venlo posso di nuovo giocare in giallonero. [Keisuke Honda durante la presentazione] "

Honda aveva già giocato in Eredivisie, venendo acquistato dal VVV Venlo nel gennaio 2008, in quella che è stata la sua prima avventura in Europa dopo la gavetta in Giappone con il Nagoya Grampus Eight. Con il Venlo ha collezionato 74 presenze tra massimo campionato e serie b olandese, prima del passaggio al CSKA Mosca nel 2010. Col CSKA il debutto in Champions League, proprio con Leonid Slutsky come allenatore che oggi guida il club olandese.

" Sono lieto di annunciare l’arrivo di Honda. Abbiamo avuto diversi infortuni nella nostra rosa e questo ingaggio ci permettere di vivere meglio la situazione prima della pausa invernale e dell’apertura del mercato. La carriera di Keisuke parla da solo, spero che mostrerà nuovamente le sue qualità in Eredivisie. [Mo Allach, direttore tecnico del Vitesse] "

Con il Milan ha collezionato 92 presenze in tutte le competizioni dal 2014 al 2017, collezionando 11 reti e 14 assist. Contestualmente a questo ingaggio, Honda resta comunque il ct della Nazionale cambogiana, ruolo che ha assunto nell’agosto 2018.