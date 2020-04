Olanda, il Governo e la federazione contro la UEFA: "Niente calcio fino all'1 settembre"

Non ci sarà nessun evento sportivo in Olanda per i prossimi quattro mesi secondo il Primo Ministro Mark Rutte: una presa di posizione molto distante da quella della UEFA. La federazione segue il Governo a ruota e ora resta da capire, dopo il consulto con la UEFA stessa, cosa ne sarà della Eredivisie 2019-2020.

Il primo ministro olandese Mark Rutte ha ufficialmente detto stop allo sport fino al prossimo settembre. Su questa base dovremmo aspettarci niente calcio e dunque niente Eredivisie per diversi mesi a causa della pandemia di Coronavirus. Aspettavamo una presa di posizione chiara da parte della federazione olandese e non si è fatta attendere, dopo che la UEFA ha dato delle indicazioni che vanno in una direzione diametralmente opposta.

Che i grandi eventi siano stati vietati fino all'1 settembre crea chiarezza. Entro quel termine non si giocherà a calcio a livello professionistico, anche senza pubblico. Di conseguenza, il consiglio federale intende non proseguire la stagione 2019-20. Sulla base della decisione presa dal governo oggi, la KVNB si consulterà con la UEFA, dopodiché la decisione verrà presa. Venerdì i club e le altri parti coinvolte si incontreranno per discutere le conseguenze

La UEFA, per bocca del presidente Ceferin, aveva chiesto alle varie federazioni di fare di tutto per concludere l'annata 2019-2020 in sicurezza, ma il rinvio o la cancellazione dell'annata olandese per diversi mesi porterebbe diversi dubbi riguardo le prossime qualificate a Champions ed Europa League.

In Olanda la pandemia di Coronavirus ha fin qui causato 3916 vittime, mentre i casi accertati di contagio superano le 34mila persone, con un incremento di poco più di 700 nelle ultime ore. Se il calcio olandese si fermasse per alcuni mesi, l'Eredivisie potrebbe continuare a settembre, per poi iniziare l'annata 2020-2021 qualche mese più avanti. Prima dello stop del torneo, l'Ajax si trovava a +8 sull'AZ. Settimane fa, il Belgio aveva dichiarato il Genk campione prima dei play-off, con il club che aveva comunque diversi punti di vantaggio su seconda e terza.

Non c'è ancora l'ufficialità e la palla passa dunque alla UEFA dopo che federazione olandese ha deciso con chi schierarsi: il Governo. Gli altri grandi campionati europei dovrebbero, invece, continuare a porte chiuse da maggio. La prima a riprendere dovrebbe essere la Bundesliga, dunque Serie A, Premier e Ligue 1. Grossi dubbi relativi alla Liga, ma anche la federazione spagnola sta lavorando per chiudere la stagione.

