Overmars all'attacco: "La Uefa è come Donald Trump. La vita è più importante di un campionato"

Tornare a giocare per chiudere la stagione sportiva, costi quel che costi, oppure pensare alla salute e provare a prepararsi per ripartire al meglio dopo l’estate, quando l’emergenza Coronavirus (si spera) sarà alle spalle. La Uefa, l’Eca e buona parte delle Leghe e Federazioni calcistiche europee sembrano avere le idee chiare ma, non solo in Italia, c’è chi è fortemente polemico.

Tra coloro che utilizzino i toni più duri e polemici c’è il ds dell’Ajax Marc Overmars che ai microfoni del De Telegraaf accosta la Uefa alla figura di Donald Trump

" Ogni giorno in Olanda ci sono più di 100 morti, bisogna pensare alla salute e non alle perdite economiche. Non dobbiamo fare come il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ritiene più importante la stabilità finanziaria che il coronavirus. I nostri club non dipendono dai diritti tv come accade in Spagna, Inghilterra, Italia o Germania. Penso che la Uefa abbia fatto pressioni sulle federazioni per incoraggiarle a giocare ad ogni costo, ma per me il campionato è morto, la vita è più importante" "