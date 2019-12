Prima sconfitta in campionato per l'Ajax: solo Juventus e Liverpool imbattute in Europa

Cadono le capoliste. Prima sconfitta in campionato per l’Ajax che, a pochi giorni dall’ultimo turno della fase a gironi di Champions League, perde in casa contro il Willem II. Espugnata la Johan Cruijff Arena con le reti di Tresor Ndayishimiye al 42', su rigore dopo un fallo di Dest, e quello di Dankerlui al 78'.

L’Ajax aveva perso solo una gara in questa stagione, quella di Champions contro il Chelsea in casa (0-1) a causa del gol di Batshuayi. In Eredivisie, invece, aveva sin qui raccolto 13 vittorie e 2 pareggi in 15 presenze, mentre l'ultimo ko in campionato risaliva al 17 marzo scorso con l'1-0 patito in casa contro l'AZ Alkmaar. L’Ajax resta comunque in testa alla classifica, anche se potrebbe vedersi avvicinare proprio dall’AZ a -3 in caso di successo della squadra di Alkmaar contro lo Zwolle. E settimana prossima ci sarà lo scontro diretto al Cars Jeans Stadion di Den Haag.

Le uniche squadre in Europa ad essere rimaste imbattute sono quindi Juventus (11 vittorie e 3 pareggi in 14 gare) e Liverpool (14 vittorie e 1 pareggio su 15 gare).