Settimana da incubo per l'Ajax: ko 1-0 con l'AZ che lo raggiunge in vetta alla classifica

Che periodo per l’Ajax. Terza partita consecutiva senza gol tra campionato e Champions, ma dopo essere finiti fuori dall’Europa arriva anche il secondo ko in Eredivisie, il primo in trasferta dopo 17 gare consecutive a punti. I lancieri perdono per 1-0 contro l’AZ Alkmaar che si regala il 1° posto in classifica proprio nel giorno del ritorno all’AFAS Stadion, rimasto chiuso negli ultimi mesi dopo quanto successo in estate con il crollo del tetto a causa del forte vento.

Cronaca

Partita in sostanziale equilibrio, ma nella seconda parte del primo tempo l’AZ prova ad accelerare. Stengs sbaglia un gol già fatto, anche Svensson sfiora poi il gol del vantaggio. Nell’Ajax ci prova Ziyech, ma il marocchino calcia lontano dalla porta di Bizot.

Nella ripresa continua la pressione dell’AZ che cerca a più riprese il gol dell’1-0. Ci prova ancora Idrissi, dall’altra parte è invece Huntelaar a mancare il tap-in vincente. Alla fine l’Ajax si difende: il pareggio basta per mantenere il +3 sulla squadra di Alkmaar, ma proprio al 90’ arriva il gol di Myron Boadu che di testa supera Onana sugli sviluppi di un corner. Schuurs mangiato nello stacco aereo, ancora peggio Onana che esce a vuoto. L’Ajax avrebbe l’occasione per pareggiare con Tagliafico in pieno recupero, ma l’argentino non trova la porta di testa.