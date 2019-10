Stam si arrende e lascia il Feyenoord: "Mi faccio da parte, è meglio per i giocatori e per il club"

" È meglio per il club, per i giocatori e per me stesso se mi faccio da parte. [Jaap Stam] "

Un 11° posto in classifica e una pesantissima sconfitta nel Der Klassiker contro l’Ajax (lancieri avanti per 4-0 già dopo 45 minuti). Il Feyenoord arranca ed è molto lontano dalla posizione di classifica che ci si aspettava ad inizio stagione. Dopo 11 giornate, quindi, Jaap Stam ha deciso di lasciare la guida tecnica del Feyenoord, con l’ex giocatore di Lazio e Milan che era arrivato quest’estate prendendo il posto di Giovanni van Bronckhorst, l’ultimo tecnico a portare il titolo a Rotterdam (nel 2017).

Incredulo il direttore tecnico Sjaak Troost che in conferenza stampa aveva confermato la fiducia del club in favore di Stam.

" Jaap aveva il supporto e la fiducia di società e giocatori, ma quando qualcuno ti dice che non ci crede più e non vuole continuare, bisogna rispettare la decisione "

Stam aveva allenato in precedenza il PEC Zwolle (13° lo scorso anno da subentrato) e il Reading in Championship, dove aveva sfiorato la promozione in Premier League. All’inizio della sua carriera di allenatore era stato anche tecnico delle giovanili dell'Ajax (dal 2011 al 2012 e dal 2014 al 2016).