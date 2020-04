Il Coronavirus ha colpito anche l'Africa, e Samuel Eto'o lo sa bene. Per questo il grande ex campione di Barcellona e Inter ha deciso di scendere in campo per aiutare i suoi connazionali in Camerun.

Secondo quanto riporta BBC, Eto'o ha fatto sapere che attraverso la sua fondazione, la "Samuel Eto'o Foundation", acquisterà saponi, disinfettanti e vari prodotti alimentari che poi saranno consegnati a 100mila persone in quattro città: Douala, Buea, Yaoundé e Bafoussam. Inoltre Eto'o fornirà 50mila maschere protettive ai tassisti.

" Questa è una grave crisi umanitaria e solo attraverso un’adeguata sanificazione e la distribuzione di kit sanitari possiamo frenare il virus "

Un messaggio forte e chiaro quello di Eto'o, che attraverso i social media continua la propria campagna di sensibilizzazione. Gli ultimi dati, risalenti al 5 aprile, parlando di 650 persone positive al virus in Camerun, 17 i morti. Intanto il governo ha chiuso i confini e sospeso tutte le attività sportive.