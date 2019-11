Eto'o: "Pallone d'Oro? I giocatori africani non sono rispettati"

A dirlo è uno dei simboli del Camerun, l'ex attaccante dell'Inter Samuel Eto'o, augurandosi che questo sia finalmente l'anno in cui un altro giocatore africano vinca il Pallone d'Oro dopo l'unico trionfo firmato da George Weah nel 1995. "I media occidentali dominano i nostri media in Africa, quindi hanno sicuramente un'influenza. Le persone preferiscono vedere un gol di Lionel Messi", ha spiegato il 38enne ex giocatore in un'intervista concessa ad AFP durante una visita a Parigi. Per l'ex stella del Barcellona, un tempo compagno di squadra della 'Pulce', "i giocatori africani non sono rispettati" e "non sempre sono adeguatamente apprezzati".

Eto'o non ha mai vinto il premio assegnato al miglior calciatore del mondo, ma chiarisce di non avere rimpianti

" Ho vinto così tanti trofei e realizzato così tanti sogni: per me è l'equivalente di vincere il Pallone d'Oro. Ma ho tanti rimpianti per i miei fratelli più giovani, che sono venuti dopo la mia generazione "

5 giocatori candidati per il 2019

Cinque sono i giocatori africani nella lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro di quest'anno: il vincitore verrà annunciato il 2 dicembre a Parigi. Tra i nominati ci sono Sadio Mane del Senegal e l'egiziano Mohamed Salah, entrambi protagonisti nel Liverpool che ha vinto la Champions League la scorsa stagione. Entrambi sono finiti fuori dal podio in occasione dei premi The Best della Fifa a settembre, quando Messi ha battuto la concorrenza di Virgil van Dijk e Cristiano Ronaldo. "Questa è stata un'opportunità per l'Africa di vedere un Sadio Mane o una Mohamed Salah sul podio, e perché no, di vincerli vincere. Entrambi hanno avuto stagioni meravigliose e non avrebbe scioccato nessuno se avessero vinto", ha dichiarato il camerunense. A votare i capitani e gli allenatori di tutte e 54 le squadre nazionali africane: non tutti però hanno dato il loro voto a Salah o Mane, che hanno raggiunto la finale della Coppa d'Africa con il Senegal.

"Perché c'è questo odio tra noi africani? Perché questa gelosia? Se non ci apprezziamo a vicenda, gli altri non lo faranno per noi", ha continuato Eto'o. "È un peccato. Se tutti gli africani avessero votato per gli altri africani, avremmo ottenuto diversi riconoscimenti per il miglior giocatore". In lizza per il Pallone d'Oro di quest'anno anche l'ala del Manchester City Riyad Mahrez, il difensore del Napoli e del Senegal Kalidou Koulibaly, e l'attaccante dell'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. "L'Africa deve dimostrare quanto sia forte. Siamo fortunati ad avere questi bravi giocatori, che hanno segnato più di dieci gol in Champions League: abbiamo i primi tre cannonieri in Premier League (Mane, Salah, Aubameyang) ma in qualche modo questi giovani non hanno il nostro supporto", ha aggiunto Eto'o. "Voglio accompagnarli il più possibile, difenderli, proteggerli".