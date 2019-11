Mancano 200 giorni al calcio d'inizio degli Europei 2020, la prima storica fase finale della kermesse continentale a carattere itinerante. Sono 20 le squadre già qualificate, 4 usciranno dai playoff della prossima primavera: è ufficialente partita la corsa alla successione del Portogallo campione uscente. Ecco intanto una guida per orientarsi nei meandri di un regolamento piuttosto sofisticato: 10 domande al prossimo grande torneo internazionale.

Primo Europeo itinerante della storia: dove si giocherà?

La prima storica edizione con questo formato sarà ospitata da dodici città diverse: Roma, Baku, San Pietroburgo, Copenaghen, Amsterdam, Bucarest, Londra, Glasgow, Bilbao, Dublino, Monaco e Budapest.

Dove e quando si disputeranno gara inaugurale e finale?

Gara inaugurale a Roma il 12 giugno (21:00) con gli azzurri in campo, finale a Wembley il 12 luglio sempre alle 21:00. Roma ospiterà altre due partite del Gruppo A (sempre con l’Italia coinvolta) e un quarto di finale, Wembley ospiterà in tutto sette partite comprese ambedue le semifinali. Il 29 giugno comincerà la fase a eliminazione diretta.

Wembley ospiterà semifinale e finale di Euro 2020PA Sport

Come verranno assegnati gli ultimi 4 posti per Euro 2020?

Conosciamo le 20 squadre qualificate nel modo più tradizionale, mentre le restanti quattro si qualificheranno attraverso i playoff (26/31 marzo 2020). Le prime quattro squadre classificate di ogni raggruppamento della Nations League 2018/2019 si giocano la possibilità di strappare un pass europeo; se nelle prime quattro posizioni figurano squadre già qualificate attraverso le qualificazioni ordinarie si pesca tra le successive in classifica e così via fino a selezionarne 4. Per ogni raggruppamento si disputamo semifinali e finale: chi vince l’ultimo atto va a Euro 2020. Ecco il quadro:

Gruppo A

Islanda-Romania

Bulgaria-Ungheria

Gruppo B

Bosnia-Irlanda del Nord

Slovacchia-Irlanda

Gruppo C

Scozia-Israele

Norvegia-Serbia

Gruppo D

Georgia-Bielorussia

Macedonia del Nord-Kosovo

Quando si disputerà il sorteggio?

Il sorteggio della fase a gironi sarà effettuato sabato 30 novembre 2019 (ore 18:00) al Romexpo di Bucarest. Venerdì 22 novembre si è tenuto invece il sorteggio dei 4 gruppi da 4 squadre del “ripescaggio” in ottica playoff.

Come sono ripartite le fasce?

Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 BELGIO FRANCIA PORTOGALLO GALLES ITALIA POLONIA TURCHIA FINLANDIA INGHILTERRA SVIZZERA DANIMARCA PLAYOFF A GERMANIA CROAZIA AUSTRIA PLAYOFF B SPAGNA PAESI BASSI SVEZIA PLAYOFF C UCRAINA* RUSSIA* R.CECA PLAYOFF D

L’Italia rischia un girone di ferro?

Sì, nonostante sia in prima fascia e nonostante la cavalcata trionfale del girone: Francia in seconda fascia e Portogallo in terza sono possibili avversarie, anche considerando i vari incastri logistici/politici (Russia e Danimarca già inserite nello stesso girone, ad esempio, con i russi impossibiltati a figurare nello stesso girone dell'Ucraina per gli arcinoti motivi politici).

Perché l’Italia è sicura di giocare sempre in casa nel girone?

Presto detto, perché assieme a Roma l’altra città ospitante del Gruppo A è Baku e l’Azerbaigian non si è qualificato. A ogni squadra qualificata attraverso i gironi di qualificazione è garantito il diritto di disputare almeno due partite in casa a Euro 2020: nel caso dell'Italia, le partite diventanto tre

Conosciamo già qualcosa della ripartizione dei gironi?

Sì, ecco la situazione:

Gruppo A: Italia

Gruppo B: Belgio, Russia, Danimarca

Gruppo C: Ucraina, Paesi Bassi, Romania

Gruppo D: Inghilterra, Scozia

Gruppo E: Spagna, Irlanda

Gruppo F: Germania, Ungheria

*in grassetto le squadre già qualificate

Qual è la formula dei gironi?

La formula di Euro 2020 sarà la stessa di Euro 2016: 24 squadre partecipanti, passano alla fase a eliminazione diretta le prime due classificate dei sei gironi più le quattro migliori terze. Se due o più squadre dello stesso girone sono a pari punti al termine della fase a gironi, per determinare la classifica si applicano i seguenti criteri:

Maggior numero di punti nelle partite disputate fra le squadre in questione (scontri diretti)

Miglior differenza reti nelle partite disputate fra le squadre in questione;

Maggior numero di gol segnati nelle partite disputate fra le squadre in questione.

Se alcune squadre sono ancora a pari merito dopo aver applicato questi criteri, essi vengono riapplicati esclusivamente alle partite fra le squadre in questione per determinare la classifica finale. Se questa procedura non porta a un esito, si applicano i seguenti criteri:

Miglior differenza reti in tutte le partite del girone

Maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone

Migliore condotta fair play del girone, calcolata con le seguenti penalizzazioni: ogni ammonizione: un punto; ogni espulsione per doppia ammonizione o espulsione diretta: tre punti

Migliore posizione nella classifica generale delle qualificazioni europee.

Se due squadre che hanno lo stesso numero di punti e lo stesso numero di gol segnati e subiti si sfidano nell'ultima partita del girone e sono ancora a pari punti al termine della giornata, la classifica finale viene determinata tramite i tiri di rigore, purché nessun'altra squadra del girone abbia gli stessi punti al termine della fase a gironi.

Le migliori terze come vengono stabilite?

I criteri in ordine di importanza: punti, differenza reti, maggior numero di gol segnati, maggior numero di vittorie, punti fair play e miglior posizione nella classifica delle qualificazione.