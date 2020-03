C'è ancora speranza per Euro 2020? La Turchia si offre di organizzarli in estate

Le ipotesi corrono veloci. Secondo fonti vicine all'UEFA verrebbero privilegiate le competizioni per club anziché gli Europei, che verrebbero rinviati alla prossima estate. Il discorso è, finire i campionati nazionali, Champions League ed Europa League, facendo giocare le partite anche a giugno e a luglio dovesse servire.

E gli Europei? Beh a quel punto arrivederci alla prossima estate, soprattutto per la difficoltà di organizzazione, considerando che nell'edizione del 2020 ci sarebbero stati gli Europei itineranti, partendo dall'Olimpico di Roma (cerimonia d'apertura) fino a semifinali e finali al Wembley Stadium di Londra.

La Turchia, però, ha provato a tendere una mano alla UEFA. È stato lo stesso Presidente Erdogan a contattare Ceferin, i due hanno grandi rapporti, proponendo di utilizzare gli impianti turchi per far giocare comunque gli Europei, secondo quanto riportato da AS. A partire dall'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul dove si giocherà la finale di Champions League (e probabilmente l'intera Final Four dovesse essere confermata). E dire, invece, che la Turchia non era riuscita ad inserire nessuno dei suoi stadi agli Europei, tra le tante città selezionate in giro per l'Europa.

Il perché fare gli Europei in Turchia? La Turchia, per esempio, non ha stoppato i campionati e non c'è ancora allerta per il coronavirus, considerando i soli 10 casi di contagio accertati fino ad adesso. Ma al momento come si fa a supporre che la Turchia sarà sicura da qui alle prossime settimane?