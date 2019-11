Meglio di così difficilmente poteva andare: l'Italia del ct Roberto Mancini ha pescato Turchia, Galles e Svizzera per la fase a gironi di Euro 2020. Debutterà nella gara inaugurale della kermesse il 12 giugno 2020 contro la Turchia; se vincerà il suo girone troverà negli ottavi di finale la seconda del gruppo C (quello di Olanda e Ucraina), mentre se passerà come seconda troverà la seconda del Gruppo B (quello di Belgio, Russia e Danimarca).

La fase a gironi di Euro 2020

Gruppo A (Roma, Baku): Turchia, Italia, Galles, Svizzera

Gruppo B (San Pietroburgo, Copenaghen): Danimarca, Finlandia, Belgio, Russia

Gruppo C (Amsterdam, Bucarest): Olanda, Ucraina, Austria, (Georgia/Bielorussia/Macedonia o Kosovo)

Gruppo D (Londra, Glasgow): Inghilterra, Croazia, (Scozia/Israele/Norvegia o Serbia), Repubblica Ceca

Gruppo E (Bilbao, Dublino): Spagna, Svezia, Polonia (Bosnia/Irlanda del Nord/Slovacchia o Irlanda)

Gruppo F (Monaco, Bucarest): (Islanda/Romania/Bulgaria o Ungheria), Portogallo, Francia, Germania

Come appare evidente dalla composizioni dei gruppi, il Girone di Ferro (o della morte, a dir si voglia) è l'F: ci sono, pensate, i campioni uscenti del Portogallo, i campioni del Mondo in carica della Francia e i Campioni del Mondo del 2014 della Germania. Dal playoff potrebbe arrivare anche l'ostica Islanda.

Il calendario degli azzurri

VENERDÌ 12 GIUGNO

21.00 Italia-Turchia (a Roma)

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO:

Italia-Svizzera (a Roma), Orario da definire

DOMENICA 21 GIUGNO

Italia-Galles (a Roma), Orario da definire