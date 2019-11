Italia, testa ai sorteggi: Mancini rischia un girone da incubo con CR7 e Mbappè

Incredibile, ma vero. Dopo la cavalcata trionfale nel girone di qualificazione, coronata dal 9-1 contro l'Armenia, gli Azzurri potrebbero iniziare gli Europei del 2020 in un girone da incubo con Francia e Portogallo nella peggiore delle ipotesi. Ma andiamo con ordine. Il prossimo 30 novembre a Bucarest si terrà il sorteggio della fase finale: l’Italia è già stata inserita nel Gruppo A e sa che disputerà la gara inaugurale all’Olimpico di Roma il 12 giugno. Il meccanismo di estrazione è piuttosto complicato ed è vincolato dalle fasce di merito, da aspetti logistici e da altre motivazioni di natura organizzativa. Ad esempio Russia e Danimarca saranno accoppiate perchè San Pietroburgo e Copenaghen fanno parte della stessa sede, mentre Ucraina e Russia non potranno scontrarsi per evidenti ragioni politiche.

L’Italia è in prima fascia con Belgio, Inghilterra, Spagna, Ucraina e Germania (basta un pareggio con l’Irlanda del Nord questa sera). Nella seconda, allo stato attuale, ci sono Francia (pronta, però, a subentrare alla nazionale di Low), Svizzera, Croazia, Polonia e si può ipotizzare Olanda e Austria. Nella terza: Russia, Portogallo, Turchia, Danimarca, Svezia e Repubblica Ceca. Nell’ultima, infine, Ungheria (o Galles o Slovacchia), Finlandia e le quattro nazionali che usciranno dai playoff di Nations League di marzo, i cui sorteggi avranno luogo venerdì.

Video - Ital-Mancini da 10 e lode: battuto il record di Pozzo, il leggendario ct dei due Mondiali 01:07

In base alle “assegnazioni automatiche” si sa già che in un girone si troveranno Russia e Danimarca (ospitanti) e il Belgio. E in un altro l’Olanda e l’Ucraina. La ragione? I due gruppi contengono Paesi organizzatori che non sono teste di serie e quindi devono avere due squadre di prima fascia che non sono sedi, dunque Ucraina e Belgio, ma visto che gli uomini di Shevchenko non possono scontrarsi con i russi, les jeux sont faits. E l’Italia? Il nodo sta proprio nel destino della Germania: il successo dei tedeschi (o una vittoria generosa dell’Olanda) spedirebbe nell’urna 2 la Francia, con il paradosso di rischiare di incontrare, da testa di serie, il Portogallo di CR7 e i Blues Campioni del Mondo. Uno spauracchio che saprebbe di beffa dopo le dieci vittorie su dieci del Mancio. Ma prima di fasciarci la testa, attendiamo l’esito degli ultimi 90 minuti.

Le fasce confermate per il sorteggio di Euro 2020 (ognuna avrà sei Nazionali):