L'UEFA ha deciso: Europei rinviati al 2021. L'ufficialità attesa nel pomeriggio

L'emergenza Coronavirus fa slittare anche gli Europei. Secondo quanto si apprende, infatti, l'UEFA avrebbe proposto alle federazioni di posticipare di un anno l'appuntamento con Euro 2020. Si attende solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nel pomeriggio al termine della riunione dell'Esecutivo fissata per le ore 14. La decisione, che era ormai nell'aria in considerazione del dilagare del contagio in diversi Paesi europei, sarebbe maturata nel corso della riunione straordinaria tenuta dall'Uefa in videoconferenza alla quale hanno partecipato le 55 federazioni affiliate e i rappresentanti di leghe, club e calciatori. La storica edizione itinerante degli Europei 2020 si sarebbe dovuta tenere dal 12 giugno al 12 luglio. La ratio della decisione dell'UEFA si spiega con la volontà di terminare entro l'estate i campionati e le coppe europee. Emergenza Coronavirus permettendo.

L'anticipazione della Federazione norvegese

In attesa di un comunicato ufficiale da parte dell'UEFA, è arrivata una prima importante conferma del rinvio di Euro 2020. La Federazione norvegese, infatti, ha pubblicato un post sul proprio profilo Twitter nel quale si fa esplicito riferimento alla decisione presa e vengono anticipate le date del nuovo torneo, che si giocherà dall'11 giugno all'11 luglio 2021.