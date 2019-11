Luis Enrique: "Moreno sleale e dall'ambizione smisurata, non voglio persone così nel mio staff"

Giornata speciale per Luis Enrique che, dopo il gravissimo lutto familiare che l'ha colpito in estate con la scomparsa della figlia Xena di soli 9 anni, torna ufficialmente alla guida della Nazionale spagnola, un incarico che aveva lasciato la scorsa primavera proprio per stare vicino alla figlia malata. Un ritorno in parte macchiato dalla clamorosa polemica con il vice Robert Moreno, il tecnico che in qualità di vice aveva traghettato la Roja nelle ultime partite delle qualificazioni agli Europei 2020. Al suo ormai ex collaboratore, che pochi giorni fa aveva lasciato la squadra in lacrime una volta appresa la decisione della Federcalcio spagnola di togliergli il ruolo da ct, Luis Enrique riserva parole di fuoco.

" Sono un tipo che rifugge dalle polemiche ma sono obbligato a trattare una polemica generata da una persona che ha lavorato con me per tanti anni. L'unico responsabile del fatto che Robert Moreno oggi non sia qui con noi sono io. Nessun altro. Abbiamo fatto una riunione, mi ha detto che voleva arrivare all'Europeo e poi tornare a essere il mio vice. Non mi ha sorpreso, è stato sleale. Lo capisco ma non condivido niente della sua posizione. In quel momento gli dico che non sarà mai più il mio secondo, che non sarà mai parte di un mio staff "

"Sleale il comportamente di Moreno"

" Robert è ambizioso, lo capisco e va apprezzato per questo. Però per me il suo comportamento è sleale, io non farei mai una cosa del genere e non voglio nessuno così nel mio staff, l'ambizione smisurata per me non è una virtù ma un grande difetto "

Robert MorenoGetty Images

"Volevo recuperare la mia vita"

" Non c'è un giorno esatto in cui ho deciso di tornare, ma è stato presto. Volevo recuperare la mia vita e continuare a fare ciò che mi piace di più: interagire con il calcio e competere. È un giorno molto speciale per me e la mia famiglia "

Verso Euro 2020

" Ho fatto un'analisi del potenziale delle Nazionali qualificate. La Spagna è tra le favorite, abbiamo un'ottima squadra. Ma vedo anche Belgio, Germania, Francia, Italia, Olanda, Croazia... E sicuramente ci saranno sorprese "