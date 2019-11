Mancini: "Girone equilibrato, non ci sentiamo favoriti, ma abbiamo il dovere di partire per vincere"

" Nei sorteggi c'è sempre un po' di patema. Le squadre sono tutte competitive, credo sarà un gruppo equilibrato "

Così Roberto Mancini, ct dell'Italia, commenta ai microfoni di RaiSport l'esito del sorteggio della fase finale di Euro 2020 che vedrà gli Azzurri affrontare Turchia, Svizzera e Galles. "Ci fa piacere, vuol dire stiamo facedo le cose per bene ma dobbiamo lavorare e migliorare ancora tanto da qui all'inizio degli Europei", aggiunge.

" Le partite sono tutte da giocare, non ci sentiamo favoriti. Giocano tutte un buon calcio, giocare a Roma ci avvantaggia ma bisogna giocare "

L'Italia in caso di passaggio del turno potrebbe affrontare l'Ucraina negli ottavi e la Croazia nei quarti. "Se si vuole arrivare a Londra bisogna fare tutto, ma la Croazia è finalista ai Mondiali. Ora pensiamo al primo gruppo e di passarlo bene", dichiara ancora Mancini. Sulla scelta dei 23 definitivi il ct ammette: "Tanti ragazzi hanno contribuito a questa riscossa della Nazionale, creando un ottimo gruppo. Purtroppo sono più di 23 e sarà un enorme problema". Sul Galles, Mancini dice: "Il Galles è una sorpresa, giocano un buon calcio con giocatori che giocano quasi tutti in Premier League". Infine sul girone di ferro contro con Germania, Francia e Portogallo. "E' un gruppo sicuramente difficile, è vero che passano le prime due e le migliori terze. Non sono partite scontate, forse una delle due andrà fuori ma se abbiamo l'obiettivo di arrivare a Londra devi affrontarle tutte", conclude Mancini.

" L'Italia ha sempre il dovere di partire per vincere, anche quando non è favorita "

CosìMancini commenta ai microfoni di Sky Sport l'esito del sorteggio dell fase finale di Euro 2020. "Abbiamo bravi giocatori che stanno migliorando di partita in partita e questa è una cosa bella. Si è creato un feeling importante dentro e fuori dal calcio. Poi vedremo cosa accadrà. Non abbiamo altri obiettivi", aggiunge. "Chiesa a Palermo ha fatto una delle migliori gare in nazionale, ho letto che ha dei problemi a Firenze e spero presto si riprenda", conclude il ct. "Non credo di partire sfavorito con nessuno, sicuramente ci sono squadre più pronte. Ma nessuna squadra credo volesse affrontare l'Italia nel girone", ribadisce Mancini. "Le amichevoli con Inghilterra e Germania? Non è ancora ufficiale, ma sicuramente saranno due partite importanti", conclude Mancini.

Petkovic: "Italia candidata per la vittoria finale"

"L'Italia è una delle candidate alla vittoria, gioca le prime tre partite in casa. Ma è tutto da vedere perchè le partite vanno giocate e dagli ottavi può succedere di tutto. Bisogna essere pronti per affrontare questi avversari". Così Vladimir Petkovic, ct della Svizzera, commenta ai microfoni di Sky il sorteggio del Girone A di Euro 2020. Italia-Svizzera sarà la seconda partita, in programma il 17 giugno. "Ben volentieri torno a Roma, purtroppo solo per una partita. In bocca allupo a Mancini, sa anche lui di essere favorito", conclude Petkovic.