Mancini: "Obiettivo dell'Italia? Provare a vincere l'Europeo. Zaniolo? Deve guarire bene"

A fine marzo l'Italia scenderà in campo per due sfide molto interessanti, quella contro l'Inghilterra e la Germania. Sarà l'ultimo test prima dell'estate, prima dell'Europeo 2020 che partirà proprio da Roma. Ad oggi queste gare sono a rischio per l'emergenza coronavirus, ma c'è grande attesa per capire le reali potenzialità degli azzurri. Roberto Mancini, il ct, è felice della squadra che ha assemblato e ci vuole provare.

" Sono molto felice della squadra, perché gioca bene e vuole giocare sempre per vincere, anche rischiando di subire qualche contropiede perché quando si attacca è abbastanza normale. Non sta dietro, per aspettare e poi agire in ripartenza. Questa è la cosa che mi fa più felice, al di là delle vittorie e dei record che ovviamente fanno piacere, però la cosa importante è provare a vincere un Europeo o un Mondiale. Ho ragazzi molto bravi che giocano bene tra loro, cercheremo di fare del nostro meglio e centrare il grande obiettivo "

Zaniolo sarà recuperabile per l'Europeo?

" Speriamo di avere tutti i giocatori a disposizione. Su Zaniolo aspettiamo di vedere cosa accadrà tra un mese, c'è di mezzo la salute di un giocatore giovane. Vero che rischia di saltare un Europeo, ma avrà altri traguardi importanti da raggiungere, l'importante è che guarisca bene "

L'obiettivo è provare a vincere l'Europeo

" Se dovessimo vincere un Europeo saremmo felici, dopo tutto quello che sta succedendo, il nostro è uno dei Paesi più colpiti dal coronavirus, potrebbe essere un momento di felicità per l'Italia dopo tutto quello che sta accadendo. Sarebbe una grande cosa riuscire a vincere un Europeo dopo 50 anni "

Poi un commento sull'emergenza

" Ci sono persone più competenti di me che stanno lavorando bene, specialmente i medici. Le decisioni saranno giuste, io mi comporto normalmente facendo ciò che posso. Spero si torni alla normalità quanto prima, se lo augurano tutti gli italiani. Sono un po' preoccupato per i miei genitori che sono anziani, ma stanno bene. Mi dispiace di tutto questo, è una cosa che per fortuna non ci era mai capitata, è un po' difficile. Spero che tutto si risolva al più presto, che si trovi una cura e questo virus possa scomparire in poche settimane facendo tornare tutto alla normalità "