Nazionale, test contro Inghilterra a Wembley e Repubblica Ceca in vista di Euro 2020

Altri due test per la Nazionale di Roberto Mancini in vista dell’avventura europea. Quattro giorni prima dell’amichevole con la Germania, in calendario martedì 31 marzo a Norimberga, gli Azzurri affronteranno a Londra l’Inghilterra (27 marzo ore 21), che ha staccato il pass per la fase finale del Campionato Europeo vincendo il Gruppo A davanti alla Repubblica Ceca.

E proprio la Nazionale ceca sarà avversaria dell’Italia nell’ultimo collaudo prima dell’inizio del Campionato Europeo, amichevole in programma il 4 giugno (ore 20.45) in Italia (sede da definire). Contro l’Inghilterra si giocherà a Wembley, lo stadio che il prossimo luglio ospiterà semifinali e finali di EURO 2020 e che è stato teatro il 27 marzo 2018 dell’ultimo confronto con gli inglesi, terminato 1-1 in virtù delle reti realizzate da Jamie Vardy e Lorenzo Insigne.

Favorevole agli Azzurri il bilancio delle sfide con gli inglesi: nei 27 precedenti l’Italia ha collezionato 10 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte. Sei i precedenti con la Repubblica Ceca: in perfetta parità il bilancio con due vittorie per parte e due pareggi. L’ultimo incontro risale al 10 settembre 2013 in una gara di qualificazione al Campionato del Mondo 2014, giocata allo Juventus Stadium e terminata 2-1 per l’Italia.