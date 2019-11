Turchia, Svizzera e Galles: punti di forza e punti deboli delle avversarie dell'Italia a Euro 2020

Turchia: 12 giungo, Roma

L’esordio dell’Italia arriverà il 12 giugno contro la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. In una partita in qualche modo tutt’altro che banale. La Turchia infatti evoca tutto sommato dolci ricordi all’Italia, che contro i turchi esordì anche a Euro 2000 – arrivando poi in quell’edizione fino alla finale. All’epoca fu vittoria per 2-1 con gol in rovesciata dell’attuale tecnico dell’Inter Antonio Conte a cui fece seguito il rigore di Filippo Inzaghi.

Al di là dei precedenti però sarà una partita tutt’altro che banale. La Turchia infatti è una delle nazionali che negli ultimi 2 anni lungo il corso delle qualificazioni ha mostrato l’organizzazione difensiva più solida d’Europa. La Turchia ha chiuso al secondo posto il Gruppo H, terminando solo 2 punti dietro alla Francia campione del Mondo e mettendosi alle spalle squadre come Islanda e Albania; ma soprattutto, come anticipato, la Turchia è la miglior difesa d’Europa: 3 gol incassati in 10 partite. Nessuno ha fatto meglio della squadra di Senol Gunes e anche questo non è un caso. Gunes è infatti lo stesso commissario tecnico artefice del miracolo 2002, quando la Turchia si inerpicò fino al terzo posto al Mondiale di Corea e Giappone.

Si tratta insomma di una squadra molto solida, molto equilibrata, che ha già affrontato formazioni di prestigio come la Francia e che non sarà facile scardinare. Tra le debolezze mettiamo sicuramente il reparto offensivo: se è infatti vero che dietro subisce poco, i turchi segnano anche poco. Tra le qualificate come seconde con 18 gol complessivi peggio della Turchia hanno fatto solo Galles (10), Repubblica Ceca (13) e Finlandia (16).

Miglior marcatore delle qualificazioni: Cenk Tosun (5).

Cenk Tosun (5). Miglior piazzamento all’Europeo : semifinali (2008).

: semifinali (2008). UEFA EURO 2016: fase a gironi.

Ayhan - Francia-Turchia - Euro 2020 qualificazioniGetty Images

Svizzera: 17 giugno, Roma

Con 59 incroci, la Svizzera è la nazione più affrontata dall'Italia nella sua storia. Nessuno di questi precedenti però è mai arrivato in una fase finale di un Europeo. Allenata sempre dall’ex laziale Vladimir Petkovic, nell’ultimo anno e mezzo la Svizzera ha subito un piccolo processo di rivoluzione che è stato di non semplice gestione. Gli elvetici hanno infatti faticato per strappare la qualificazione diretta, rimanendo in corsa di fatto fino all’ultima giornata e approfittando di un mezzo suicidio dell’Irlanda.

Il problema di Petkovic è stato quello di avere a che fare con discreti potenziali talenti, ma ancora poco utilizzati con costanza nei club. Al momento giusto però gli elvetici hanno sterzato, trovando 3 vittorie nelle ultime 3 giornate che li hanno qualificati al primo posto. Come ogni squadra di Petkovic tra i punti di forza della Svizzera c’è da sottolineare la buona fase difensiva: gli elvetici hanno subito solo 6 gol in 10 partite, mostrando la consueta ed efficiente organizzazione complessiva. Rispetto al recente passato però potrebbe essere una nazionale meno insidiosa: come la Turchia, infatti, davanti, non brilla certo per talenti e automatismi nelle giocare offensive.

Miglior marcatore delle qualificazioni : Cédric Itten (3).

: Cédric Itten (3). Miglior piazzamento all’Europeo : ottavi di finale (2016).

: ottavi di finale (2016). UEFA EURO 2016: ottavi di finale, perso 5-4 ai rigori con la Polonia dopo l’1-1 finale.

Haris Seferovic - SvizzeraGetty Images

Galles: 21 giugno, Roma

Ultimo avversario nel Gruppo A dell’Italia di Mancini sarà il Galles. Nove precedenti tra le due nazionali nella loro storia, ma mai in una fase finale di un Mondiale o di un Europeo. È 7-2 il bilancio a favore dell’Italia che però non affronta i gallesi addirittura dal 2003, quando una tripletta di Inzaghi e un gol di Del Piero regalarono il rotondo 4-0 agli Azzurri allenati da Trapattoni.

Ecco, è passata una vita da quel ‘modesto’ Galles a quello attuale. Complici anche gli arrivi di due superstar mondiali come Gareth Bale e Aaron Ramsey. Il Galles però ha faticato non poco per strappare un pass diretto a Euro 2020. Decisiva è stata infatti l’ultima giornata dove nello scontro diretto con l’Ungheria i gallesi hanno operato il sorpasso (2-0 il risultato).

Ramsey - GallesGetty Images

Se la Turchia faticava a far gol, decisamente peggio fa il Galles: quello della squadra dell’ex stella del Manchester United è stato il peggior attacco delle qualificazioni tra quelle che hanno strappato un posto diretto alla fase finale. Numeri influenzati anche dallo scarsa vena di Bale, che certamente la prossima estate sarà però stimolato al massimo.

In generale comunque è la squadra che sulla carta, al di là dei due talenti, preoccupa meno delle altre. Come la Svizzera ha subito solo 6 gol: dunque occhio più in generale alle avversarie dell’Italia; tutte selezioni che non brillano in fase offensiva, ma che tendenzialmente hanno subito poco. Mancini dovrà trovare la giusa quadratura per un attacco che ha sì segnato tanto durante le qualificazioni, ma che l’ha sempre fatto contro squadre e difese modeste. Non sarà così, almeno sulla carta, tra il prossimo 12 e 21 giugno.

Migliori marcatori delle qualificazioni : Gareth Bale (2), Kieffer Moore (2), Aaron Ramsey (2).

: Gareth Bale (2), Kieffer Moore (2), Aaron Ramsey (2). Miglior piazzamento all’Europeo: semifinali (2016).

semifinali (2016). UEFA EURO 2016: semifinali.