La fase di qualificazione a Euro 2020 è ufficialmente finita con il Galles che è l’ultima a squadra a trovare il pass per la fase finale del torneo continentale. C’è l’Italia che ha collezionato 10 vittorie su 10 per la prima volta nella sua storia, c’è anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo che cercherà di difendere il titolo conquistato nel 2016. Si rivedono i Paesi Bassi che avevano saltato sia gli ultimi Mondiali che gli ultimi Europei, qualificata anche la Finlandia di Pukki che ha trovato, invece, la prima qualificazione storica in un grande torneo internazionale. Mancano solo 4 squadre, che conquisteranno il pass per Euro 2020 attraverso gli spareggi (26-31 marzo) definiti dall’ultima edizione di Nations League.

Tutte le qualificate a Euro 2020

I sorteggi e le teste di serie

I sorteggi per la composizione della fase gironi degli Europei 2020 è prevista per sabato 30 novembre alle 18:00 (ore italiane) al centro congressi Romexpo di Bucarest in Romania. Le squadre saranno divise in quattro fasce, che vengono determinate in base ai punti raccolti nella fase di qualificazione, alla Nations League e al ranking. Ecco perché l'Italia è riuscita a conquistare lo status di testa di serie, grazie ai 30 punti conquistati su 30 nel girone di qualificazione.

Le fasce ai sorteggi del 30 novembre

Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 BELGIO FRANCIA PORTOGALLO GALLES ITALIA POLONIA TURCHIA FINLANDIA INGHILTERRA SVIZZERA DANIMARCA PLAYOFF A GERMANIA CROAZIA AUSTRIA PLAYOFF B SPAGNA PAESI BASSI SVEZIA PLAYOFF C UCRAINA* RUSSIA* R.CECA PLAYOFF D

*Ucraina e Russia non potranno essere inserite nello stesso girone per motivi geopolitici.

I gironi: Italia nel girone A con l'Azerbaigian (se si qualifica)

Nonostante la suddivisione in quattro fasce e il sorteggio che verrà effettuato il 30 novembre, alcune squadre conoscono già il proprio girone a Euro 2020 e alcune avversarie.

Gruppo A: Italia, Azerbaigian

Gruppo B: Russia, Danimarca

Gruppo C: Paesi Bassi, Romania

Gruppo D: Inghilterra, Scozia

Gruppo E: Spagna, Irlanda

Gruppo F: Germania, Ungheria

*in grassetto le squadre già qualificate

Gli spareggi

Dal 26 al 31 marzo 2020 si disputeranno gli spareggi per definire le ultime 4 squadre che otterranno il pass per gli Europei. Sono 16 le squadre che accedono agli spareggi, grazie ai piazzamenti ottenuti nelle rispettive leghe dell'ultima Nations League. Ad accedere agli spareggi sono Islanda, Bulgaria, Israele, Romania, Ungheria, Bosnia, Irlanda del Nord, Slovacchia, Irlanda, Scozia, Norvegia, Serbia, Georgia, Bielorussia, Macedonia del Nord e Kosovo. Sono già definiti Gruppo B e Gruppo D, mentre - sempre ai sorteggi del 30 novembre - verrà stabilita la composizione di Gruppo A e Gruppo C.

Gruppo A

Islanda-?

?-?

Gruppo B

Bosnia-Irlanda del Nord

Slovacchia-Irlanda

Gruppo C

Scozia-

Norvegia-Serbia

Gruppo D

Georgia-Bielorussia

Macedonia del Nord-Kosovo