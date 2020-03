L'emergenza Coronavirus fa slittare anche gli Europei. L'UEFA ha infatti deciso ufficialmente di posticipare di un anno l'evento che quindi si disputerà nel 2021. La prima, storica edizione itinerante degli Europei si sarebbe dovuta tenere questa estate dal 12 giugno al 12 luglio, ma l'emergenza sanitaria che sta interessando in maniera sempre più diffusa e drammatica diversi Paesi europei ha inevitabilmente costretto a rivedere il calendario internazionale. L'UEFA ha proposto di far disputare gli Europei dall'11 giugno (gara inaugurale) all'11 luglio (finalissima). In un comunicato ufficiale reso noto al termine della riunione d'emergenza tenutasi in videoconferenza con le 55 federazioni affiliate, l'UEFA ha inoltre precisato che sono rinviati anche i playoff validi per l'assegnazione degli ultimi posti disponibili a Euro 2020. Erano in programma a fine marzo, saranno recuperati a inizio giugno condizioni sanitarie permettendo. Cancellate ovviamente fino a nuovo ordine tutte le partite tra Nazionali comprese le amichevoli. Salta anche la 47esima edizione della Coppa America che si sarebbe dovuta disputare in Argentina e Colombia dal 12 giugno al 12 luglio 2020.

Garantito il rimborso dei biglietti

La UEFA ha inoltre precisato che tutti coloro che hanno già acquistato un biglietto per la fase finale di Euro 2020 e che, per qualsiasi motivo, non potranno essere presenti tra un anno, saranno interamente rimborsati.

Le nuove date di Champions ed Europa League

Rinviati gli Europei, l'UEFA è ora al lavoro per definire le tappe della ripresa con particolare riferimento alle coppe europee. Ci sono al momento varie ipotesi sul tavolo. Quella decisamente più ottimista parla di una possibile ripartenza dei campionati fissata per il 14 aprile, mentre nel caso in cui l'emergenza Coronavirus dovesse persistere più a lungo si andrebbe addirittura a inizio giugno con la possibilità di terminare la stagione a fine luglio. L'obiettivo dell'UEFA, in realtà, è cercare di completare le coppe europee entro giugno: far quindi ripartire la Champions il 5 maggio (con finalissima a Istanbul sabato 27 giugno) e far riprendere l'Europa League il 30 aprile (con finale a Danzica mercoledì 24). Ma al momento si tratta solo di progetti e ipotesi: prima di renderli ufficiali c'è da fare i conti - purtroppo - con un'emergenza che non ha precedenti.