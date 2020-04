Chiesa: "Europei rimandati? Avremo un anno in più. Torna Zaniolo e noi cresceremo ancora"

Non tutto il male viene per nuocere. La situazione è molto pesante, ma gli 'azzurri' provono a tenere duro, pensando che il prossimo potrà essere un anno stupendo. E chi lo sa che non possa esserlo per la Nazionale italiana? In giornata l'ha detto Roberto Mancini, e anche Federico Chiesa è dello stesso avviso. Un anno in più per fare esperienza, un anno in più per diventare competitivi per il prossimo Europeo.

Il prossimo anno tutti noi giovani avremo un anno di esperienza in più. E recupereremo Zaniolo dopo il problema al ginocchio. Speriamo di fare bene. [Federico Chiesa a Sky Sport]

Poi sulla Fiorentina. Vestire quella maglia un sogno fin da piccolo

Ho sempre sognato di giocare nella Fiorentina fin da piccolo. Sono arrivato a 10 anni sperando un giorno di esordire al Franchi. Ringrazierò sempre Paulo Sousa, lo sento ancora via Whatsapp. Mi ha dato l’opportunità per coronare il mio sogno

Quando ero alla Settignanese il mio sogno era giocare nel settore giovanile della Fiorentina, volevo solo esordire con la maglia viola. Firenze per me è diventata casa, rappresenta il sogno che avevo da bambino. La Fiorentina ha una grandissima storia, ma ci sarà anche un grande futuro. Con noi ci sono Antognoni, la bandiera, e Dainelli, che è stato capitano negli anni recenti. La società ha fatto bene a metterli al nostro fianco

Qualche consiglio da mio padre?

Devo molto a lui e a mia madre. Quando mi hanno iscritto alla scuola calcio mi hanno detto di pensare molto anche allo studio e mia madre è stata severa. Ha voluto che continuassi a studiare ed anche oggi mi rimprovera se non leggo o non studio

Attaccante o esterno d'attacco?

Quest’anno ho fatto più la seconda punta, gli allenatori mi hanno voluto mettere in questa posizione. Posso giocare anche esterno nel 3-5-2 ed aiutare la squadra, dove mi mettono gioco. Esterno nel 4-3-3? Ho giocato più a destra per crossare che a sinistra, devo migliorare per accentrarmi e tirare