UEFA, l'Europeo è confermato in 12 città tra l'11 giugno e l'11 luglio 2021

"UEFA Euro 2020 si svolgerà tra l'11 giugno e l'11 luglio 2021 con l'intenzione di avere lo stesso calendario delle partite e le stesse città ospitanti".

E’ arrivata l’immediata smentita. Dopo le chiacchiere non fondate dei giorni scorsi, attraverso un portavoce, la UEFA fa chiarezza riguardo la possibilità di limitare il numero di città che il prossimo anno ospiteranno la rassegna continentale prevista per questa estate e poi slittata a causa della pandemia legata al COVID-19.

"Tuttavia - prosegue il portavoce della Federcalcio europea a Sky Sports - in questa fase il programma delle partite non è stato ufficialmente confermato. La UEFA è in contatto con tutte e 12 le città ospitanti sulla questione e ulteriori annunci saranno fatti a tempo debito".