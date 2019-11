Europa League: Stieler arbitra la Lazio, Manzano per la Roma

Lazio-Celtic, sfida valida per il Gruppo E di Europa League, in programma giovedì 7 novembre alle ore 18:55, sarà diretta dal tedesco Tobias Stieler. Assistenti Mike Pickel e Christian Gittelmann, quarto uomo Harm Osmers. Direzione spagnola invece per Borussia Moenchengladbach-Roma, valida per il Gruppo J, in programma alle 21. Arbitro Jesús Gil Manzano, assistenti Diego Barbero Sevilla, Ángel Nevado Rodríguez, quarto uomo Guillermo Cuadra Fernández.