Inzaghi: "La Roma ha fatto un'impresa, dobbiamo prendere esempio. Derby? Non ci penso"

Tutto pronto per un altro quarto di finale di passione. Dopo la Roma, toccherà alla Lazio che vuole conquistare il pass per le semifinali di Europa League. C’è chi fa domande sul derby, ma Inzaghi vuole solo sentire parlare del Salisburgo. C’è spazio anche per la Roma, ma solo per fare i complimenti ai giallorossi dopo la straordinaria prestazione contro il Barcellona

" La Roma ha fatto una grande impresa, ma proprio questo suo exploit dimostra che le partite di coppa si giocano in 180 minuto. E che anche quando hai un vantaggio importate, una partita interpretata male può finire male "

" La vittoria della Roma sul Barcellona non ci dà più pressione in vista del derby di domenica, anche perché noi pensiamo alla partita con il Salisburgo. Una squadra forte, organizzata, con un allenatore preparato. Servirà una partita importante, intensa, da affrontare nel modo giusto. Il Salisburgo farà di tutto per renderci la partita difficile, ma i ragazzi sono pronti, nei tre giorni dopo Udine abbiamo lavorato bene, sono fiducioso "

Situazione infortunati?

" Ho convocato 20 giocatori e sono tutti utilizzabili, anche Lulic che stamattina ci ha dato buone sensazioni. Non vedo stanchezza fisicai, dati sono ottimi. Energie mentali? Quella si supera vedendo gli obiettivi e per fortuna ne abbiamo di molto belli davanti a noi. Possono bastare a non sentire la stanchezza "

" Ci saranno dall’inizio Radu e Parolo, che domenica non hanno giocato, per il resto i ballottaggi sono possibili in ogni zona del campo, non solo fra Luis Alberto e Felipe Anderson. Potrebbero giocare entrambi o anche nessuno dei due. Con gli altri dovrò parlare, valutare in queste ore, per scegliere la formazione per domani senza pensare a quella di domenica "

Niente turnover

" Fare turnover significherebbe pensare al derby, invece la partita più importante, anzi l’unica per noi adesso, è quella con il Salisburgo. Centrare questa semifinale sarebbe fondamentale per noi "