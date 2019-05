Sono passati vent'anni da quel 12 maggio 1999 quando, in una notte tutt'altro che primaverile sotto il cielo di Mosca, il nostro calcio di provincia toccava uno dei suoi picchi più alti di sempre. Il Parma di Alberto Malesani, battendo 3-0 il Marsiglia, conquistava la seconda Coppa Uefa della sua storia coronando un cammino esaltante. Una squadra formidabile guidata da un allenatore che tuttora rimane l'ultimo tecnico italiano ad avere vinto il trofeo. Un allenatore da record, Malesani: lontano dal calcio ormai da 5 anni ma capace di conquistare nell'arco di 3 mesi Coppa Uefa, Coppa Italia e Supercoppa italiana alla guida dei ducali.

Alberto Malesani con Gianluigi Buffon ai tempi del ParmaGetty Images

Da Buffon a Thuram: il Parma più bello di sempre

Malesani aveva tra le mani una squadra composta da giocatori formidabili e questo per lui fu, allo stesso tempo, un vantaggio e una condanna. Il presidente Calisto Tanzi aveva allestito una rosa che - nelle sue intenzioni - avrebbe potuto e dovuto vincere il campionato. Quel Parma, però, volava nelle Coppe ma non in campionato: dopo il quarto posto del 1998-99, il quinto del 1999-2000 e un avvio di stagione al di sotto delle aspettative nel 2000-01, Malesani centrò un altro record - decisamente meno invidiabile - diventando il primo allenatore esonerato nell'era Tanzi. La dirigenza e buona parte dei tifosi non accettavano che, con quella squadra a disposizione, il tecnico non fosse riuscito a lottare per lo scudetto non andando oltre il quarto posto alla sua prima annata. Una squadra che in ogni zona del campo aveva veri e propri campioni: Buffon in porta, Thuram e Fabio Cannavaro in difesa, Veron in mezzo al campo, Crespo e Chiesa in attacco solo per citare i nomi più importanti.

Alberto Malesani e Lilian Thuram ai tempi del ParmaGetty Images

Il cammino del Parma verso la finale

Turno Andata Ritorno 32esimi di finale Fenerbahce-Parma 1-0 Parma-Fenerbahce 3-1 16esimi di finale Wisla Cracovia-Parma 1-1 Parma-Wisla Cracovia 2-1 Ottavi di finale Glasgow Rangers-Parma 1-1 Parma-Glasgow Rangers 3-1 Quarti di finale Bordeaux-Parma 2-1 Parma-Bordeaux 6-0 Semifinali Atletico Madrid-Parma 1-3 Parma-Atletico Madrid 2-1

L'ultimo atto a Mosca

La notte di Mosca è dolcissima per il Parma che sgretola le speranze del Marsiglia imponendosi con un clamoroso 3-0. Il primo gol arriva al 26' grazie a un pallonetto di Crespo che approfitta di un retropassaggio corto di testa di Laurent Blanc. Dieci minuti più tardi il raddoppio: cross dalla destra di Fuser a centro area dove Vanoli, sbucando da chissà dove, infilza Porato con un'incornata nell'angolino basso. L'apoteosi al minuto 55: Veron dalla destra, velo di Crespo e destro al volo di Chiesa che manda il pallone sotto l'incrocio dei pali.

Il tabellino della finale

Mosca, 12 maggio 1999

Parma-Marsiglia 3-0

Parma (3-4-1-2): Buffon; Thuram, Sensini, F.Cannavaro; Fuser, D.Baggio, Boghossian, Vanoli; Veron (77' Fiore); Crespo (85' Asprilla), Chiesa (73' Balbo). All.: Malesani.

Marsiglia (5-3-2): Porato; Blondeau, Issa, Blanc, Domoraud, Edson (46' Camara); Brando, Gourvennec, Bravo; Pires, Maurice. All.: Courbis.

Arbitro: Hugh Dallas (Scozia).

Reti: 26' Crespo (P), 36' Vanoli (P), 55' Chiesa (P).

Ammoniti: Asprilla (P), Blondeau (M).

I giocatori del Parma festeggiano la Coppa Uefa vinta nel 1999Getty Images

Coppa Uefa? No, Coppa Italia

Si chiamava Coppa Uefa, ma di fatto era una Coppa Italia disputata oltre confine, almeno relativamente al decennio 1989-1999. In 11 edizioni dell'ex Europa League si contarono 8 successi di squadre italiane, 2 sconfitte e ben 4 derby in finale. Solo una volta su 11 la finale si era disputata senza formazioni del nostro Paese: era il 1996, quando a vincere il trofeo fu il Bayern Monaco contro il Bordeaux. Numeri impressionanti che parlano di un dominio totale e forse irripetibile. Numeri incredibili soprattutto se confrontati con quelli degli ultimi 20 anni: da Malesani in poi non solo non siamo più riusciti a vincere l'Europa League, ma nemmeno a raggiungere la finale.

La nostra Coppa Uefa: il decennio 1989-1999

Edizione di Coppa Uefa Vincitrice Finalista 1988-89 NAPOLI Stoccarda 1989-90 JUVENTUS FIORENTINA 1990-91 INTER ROMA 1991-92 Ajax TORINO 1992-93 JUVENTUS Borussia Dortmund 1993-94 INTER Salisburgo 1994-95 PARMA JUVENTUS 1995-96 Bayern Monaco Bordeaux 1996-97 Schalke 04 INTER 1997-98 INTER LAZIO 1998-99 PARMA Marsiglia