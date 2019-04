Arsenal-Napoli in Diretta tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Arsenal (3-4-1-2): Cech; Mustafi, Papastathopoulos, Nacho Monreal; Maitland-Niles, Guendouzi, Ramsey, Kolasinac; Özil; Lacazette, Aubameyang. All. Unai Emery

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimović, Koulibaly, Mário Rui; Callejón, Allan, Fabián Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik. All. Carlo Ancelotti

Arbitro: Alberto Undiano Mallenco (Spagna)

Arsenal-Napoli: dove vederla in tv

Arsenal-Napoli verrà trasmessa sia in chiaro sul digitale terrestre che sul satellite. In chiaro sarà trasmessa su TV8 (numero 8 del telecomando), mentre sul satellite su Sky Sport 1 (canale 201 di Sky e 382 del digitale terrestre).

Arsenal-Napoli in Live-Streaming

Arsenal-Napoli sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go per la visione su pc, smartphone e tablet.

Ultimi 5 risultati dell'Arsenal

- Rennes-Arsenal 3-1 (3' Iwobi, 33' Bourigeaud, 65' Monreal aut, 88' Sarr)

- Arsenal-Manchester United 2-0 (12' Xhaka, 69' Aubameyang rig)

- Arsenal-Rennes 3-0 (5', 72' Aubameyang; 15' Maitland-Niles)

- Arsenal-Newcastle 2-0 (30' Ramsey, 83' Lacazette)

- Everton-Arsenal 1-0 (10' Jagielka)

Ultimi 5 risultati del Napoli

- RB Salisburgo-Napoli 3-1 (14' Milik, 25' Dabour, 65' Gulbrandsen, 91' Leitgeb)

- Napoli-Udinese 4-2 (17' Younes, 26' Callejon, 30' Lasagna, 36' Fofana, 57' Milik, 69' Mertens)

- Roma-Napoli 1-4 (2' Milik; 45' Perotti; 49' Mertens, 54' Verdi, 81' Younes)

-Empoli-Napoli 2-1 (28' Farias, 44' Zielinski, 52' Di Lorenzo)

- Napoli-Genoa 1-1 (34' Mertens, 48' Lazovic)

Arsenal-Napoli: informazioni

Data, orario e luogo: giovedì 11 aprile 2019, ore 21:00, Emirates Stadium, Londra