Missione compiuta per l'Arsenal che vince 3-2 a Valencia, bissa il successo ottenuto all'andata e festeggia la qualificazione alla finale di Europa League. Eroe della serata è Pierre-Emerick Aubameyang, autore di una splendida doppietta e autentico trascinatore. Gli spagnoli si illudono dopo il vantaggio lampo firmato da Gameiro, ma si devono arrendere al maggiore tasso tecnico dei Gunners. L'Arsenal torna così a disputare una finale europea dopo 13 anni di astinenza: nell'ultima, giocata nel 2006 a Parigi, gli inglesi erano stati battuti 2-1 dal Barcellona in Champions League.

La cronaca

Il Valencia parte forte e all'11' passa in vantaggio: Rodrigo va via sulla sinistra e mette in mezzo un pallone sporcato da Koscielny, sul secondo palo c'è Gameiro che anticipa Monreal e insacca a porta vuota. Rodrigo al 16' sfiora il palo con un gran sinistro dal limite, ma un minuto dopo l'Arsenal pareggia sfruttando la sua prima occasione: lungo rilancio di Cech per la sponda di Lacazette, Garay sbaglia completamente il tempo dell'uscita e Aubameyang trafigge Neto con un esterno destro in caduta. Prima del riposo i Gunners potrebbero addirittura passare in vantaggio: Aubameyang serve Lacazette al limite, destro a giro di prima intenzione e palla che scheggia il palo con Neto immobile.

Kevin Gameiro esulta dopo la rete dell'1-0 - Valencia-Arsenal Europa League 2018-19Getty Images

A inizio ripresa l'Arsenal piazza il colpo del ko. Aubameyang lotta sulla trequarti con Gayà e tocca per Torreira che vede Lacazette in piena area: il francese controlla, si gira e fulmina Neto con un destro perfetto che si insacca nell'angolino basso dalla sinistra di Neto che si tuffa ma non può arrivarci. Siamo al 50' e ora al Valencia servono 4 gol per ribaltare il discorso qualificazione. La squadra di Marcelino reagisce e al 58' va sul 2-2: apertura geniale di Parejo sulla destra per Wass, cross basso di prima intenzione per il destro di Rodrigo, sulla traiettoria c'è Gameiro che grazie a una carambola mette fuori causa Cech e insacca. Si torna in parità al Mestalla, ma il nuovo equilibrio dura poco e viene spezzato al 69': Maitland-Niles dalla destra va via a Guedes, conquista il fondo e crossa un pallone basso sul primo palo dove Aubameyang anticipa Garay e trafigge Cech con una deviazione che si insacca nell'angolino. E all'88' Aubameyang festeggia la sua prima tripletta con l'Arsenal: destro potente sotto la traversa su assist di Mkhitaryan e Neto è nuovamente battuto.

Pierre-Emerick Aubameyang - Valencia-Arsenal Europa League 2018-19Getty Images

La statistica

13 - Gli anni passati dall'ultimo successo dell'Arsenal sul campo di una squadra spagnola prima del 4-2 del Mestalla. I Gunners non riuscivano nell'impresa dal 2006 quando, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, si imposero 1-0 sul Real Madrid al Santiago Bernabeu grazie a una rete di Henry.

Il tabellino

Valencia-Arsenal 2-4

Valencia (4-4-2): Neto; Piccini (56' Soler), Garay, Gabriel, Gayà; Wass, Parejo, Coquelin, Gonçalo Guedes (71' Guedes); Rodrigo (71' Santi Mina), Gameiro. All.: Marcelino.

Arsenal (3-4-1-2): Cech; Monreal, Papastathopoulos, Koscielny; Maitland-Niles, Xhaka, Torreira (80' Guendouzi), Kolasinac (71' Mustafi); Ozil (62' Mkhitaryan); Lacazette, Aubameyang. All.: Emery.

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda).

Reti: 11' Gameiro (V), 17' Aubameyang (A), 50' Lacazette (A), 58' Gameiro (V), 69', 88' Aubameyang (A).

Note - Recupero 2'+2'. Ammoniti Garay, Gayà (V), Ozil (A).