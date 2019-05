Chelsea-Arsenal in Diretta tv e Live-Streaming

Le probabili formazioni

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Marcos Alonso; Kovačić, Jorginho, Barkley; Pedro, Giroud, Hazard. All. Maurizio Sarri.

Arsenal (3-4-1-2): Cech; Monreal, Koscielny, Sokratis; Kolasinac, Xhaka, Torreira, Maitland-Niles; Ozil; Lacazette, Aubameyang. All. Unai Emery.

Arbitro: Gianluca Rocchi (Italia)

Indisponibili Chelsea: Loftus-Cheek (tendine d'Achille), Hudson-Odoi (tendine d'Achille), Rüdiger (ginocchio), Ampadu (schiena)

Indisponibili Arsenal: Ramsey (bicipite femorale), Denis Suárez (pubalgia), Bellerín (ginocchio), Holding (ginocchio), Mkhitaryan (non partito)

Chelsea-Arsenal: dove vederla in tv

Chelsea-Arsenal verrà trasmessa su Sky Sport Uno (Canale 201 del satellite e 382 del digitale terrestre), su Sky Sport Football (Canale 203 del satellite) e in chiaro su TV8.

Chelsea-Arsenal in Live-Streaming

Chelsea-Arsenal sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go per la visione su pc, smartphone e tablet.

Ultimi 5 risultati del Chelsea

- Leicester-Chelsea 0-0

- Chelsea-Eintracht Francoforte 1-1 (28' Loftus-Cheek, 49' Jovic)

- Chelsea-Watford 3-0 (48' Loftus-Cheek, 51' David Luiz, 75' Higuain)

- Eintracht Francoforte-Chelsea 1-1 (23' Jovic, 45' Pedro)

- Manchester United-Chelsea 1-1 (11' Mata, 43' Marcos Alonso)

Ultimi 5 risultati dell'Arsenal

- Burnely-Arsenal 1-3 (52' e 63' Aubameyang, 65' Barnes, 94' Nketiah)

- Valencia-Arsenal 2-4 (11' e 58' Gameiro, 17', 69' e 88' Aubameyang, 50' Lacazette)

- Arsenal-Brighton 1-1 (9' rig. Aubameyang, 61' rig. Murray)

- Arsenal-Valencia 3-1 (11' Diakhaby, 18' e 26' Lacazette, 91' Aubameyang)

- Leicester-Arsenal 3-0 (59' Tielemans, 86' e 95' Vardy)

Chelsea-Arsenal: informazioni

Finale Europa League| Calendario semifinali | Classifica marcatori |

Data, orario e luogo: mercoledì 29 maggio 2019, ore 21:00, Baku Olympic Stadium di Baku (Azerbaigian)