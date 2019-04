Chelsea di Sarri in semifinale col brivido, impresa Eintracht con l'aiutino di Orsato, Valencia ok

Chelsea-Slavia Praga 4-3 (5’ Pedro, 9’ aut. Deli, 17’ Giroud, 27’ Pedro; 25’ Soucek, 51’, 53’ Sevcik)

Chelsea trascinato in avvio da un Pedro tornato agli antichi fasti di Barcellona. Lo spagnolo prima beffa Kolar con scavino vellutato, poi provoca l’autorete di Deli innescando un’incredibile carambola; Giroud arriva a quota dieci con rete da bomber puro (decimo gol, in Europa solo lui e Messi veleggiano in doppia cifra) e dopo il colpo di testa in bello stile di capitan Soucek è ancora Pedro a firmare la doppietta con appoggio sottomisura. 4-1 e qualificazione in cassaforte? Macché, i padroni di casa staccano la spina e nel giro di due minuti Sevcik riapre tutto con clamorosa doppietta (sinistro, prima, e destro, poi, da fuori area!). Lo Slavia troverà il modo di divorarsi il gol del 4-4 in più d'una occasione e al fischio finale la banda Sarri potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Eintracht-Benfica 2-0 (36’ Kostic, 67' Rode)

Minuto 36 di Eintracht Francoforte-Benfica, Commerzbank Arena: i tedeschi passano in vantaggio grazie al sinistro secco da posizione defilata di Kostic dopo il palo pieno sverniciato da Gacinovic. Dal guardalinee non arrivano cenni e il fischietto italiano Orsato convalida la rete ma Kostic nel momento in cui parte il tiro del compagno è in offside di un paio di metri. La svista è clamorosa, ma in Europa League non c’è il Var e dunque l’errore non può essere sanato. La qualificazione è appesa a un filo e Gacinovic con una fiondata da fuori sfiora il 2-0; 2-0 che invece scaturirà al minuto 67 con un destro in buca d’angolo dal limite dell’ex Bayern Monaco Sebastian Rode. Nel finale i riflessi di Trapp e il palo negano il gol-qualificazione a Salvio. 4-2 Benfica all'andata, 2-0 Eintracht al ritorno in Germania: a gioire sono i tedeschi, con l'aiutone...

Valencia-Villarreal 3-0 (13’ Toni, 54’ Parejo, 86' Rodrigo)

Si gioca sotto una pioggia torrenziale al Madrigal di Valencia e al Villarreal di Javier Calleja proprio non riesce di rimettere in discussione la qualificazione. Padroni di casa in vantaggio grazie al piattone mancino volante di Toni Lato su scucchiaiata di Guedes; nella ripresa capitan Dani Parejo firma il raddoppio su calcio di punizione con la decisiva complicità di Funes Mori e Rodrigo autografa il definitivo 3-0. Non c'è storia al Mestalla, "Che" in semifinale dove affronterà l'Arsenal carnefice del Napoli di Carletto Ancelotti.

Le semifinali (2-9 maggio)

Arsenal-Valencia

Eintracht Francoforte-Chelsea