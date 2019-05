Dalla rottura coi tifosi al sogno Baku: ecco come Maurizio Sarri si è ripreso il Chelsea

Sembra passata un'eternità da quando i tifosi del Chelsea contestavano platealmente Maurizio Sarri a Stamford Bridge. Una vera e propria insurrezione popolare frutto di due mesi (gennaio e febbraio) durante i quali il Sarriball era andato in tilt e i Blues collezionavano figuracce un po' dappertutto. Le rovinose sconfitte in Premier League contro Bournemouth (0-4) e Manchester City (0-6), il ko ai rigori nella finale di Coppa di Lega con la bufera Kepa e una stampa di certo poco amica avevano reso terribilmente complicata l'esperienza londinese dell'ex tecnico del Napoli e le voci su un suo imminente esonero prima del termine della stagione si erano amplificate. Questo lo scenario poco più di due mesi fa. Poi, la svolta.

Sbarcato su una piazza così importante e prestigiosa come Stamford Bridge soprattutto grazie all'ottimo lavoro svolto a Napoli, Sarri è stato forse il primo prigioniero del suo stesso modo di intendere il calcio. Lo spettacolo fatto vedere in azzurro - fatta eccezione per qualche scampolo di partita - a Londra non si è rivisto. Ecco perché, nel momento più difficile della sua prima annata inglese, Sarri ha avuto indubbiamente un grosso merito. Messi da parte i dogmi di quel Sarrismo con il quale era solito venire etichettato in maniera un po' ingombrante, ha ricompattato la squadra, ha rimesso insieme i cocci dello spogliatoio e ha condotto la squadra verso il raggiungimento di quello che era considerato il traguardo minimo stagionale: la qualificazione alla prossima Champions League. Pragmatismo è la parola che più di ogni altra può sintetizzare la stagione di Sarri: risolto il caso Kepa, i Blues hanno perso solo 2 delle ultime 16 partite disputate in tutte le competizioni.

Kepa e David LuizGetty Images

Sarri dopo Arsenal-Chelsea 2-0 del 19 gennaio in Premier

" Sono incazzatissimo. L'approccio mentale è stato completamente sbagliato. Siamo stati battuti da una squadra che ci è stata superiore soprattutto nella determinazione e nella cattiveria. Pensavo che il problema lo avessimo risolto, invece non è così e cambiare mentalità a questo gruppo richiede un percorso difficile. Anche io mi sento responsabile. Ora dobbiamo parlare nello spogliatoio e con estrema chiarezza "

Sarri dopo la semifinale d'andata di Europa League

" Per quanto mi riguarda sì, questo campionato mi intriga molto. Si vive un'atmosfera bellissima. Il livello è competitivo, a me piace "

Il nuovo assalto al primo trofeo

Legato da un contratto con i Blues che scade nel 2021, ora Maurizio Sarri può ritentare l'assalto al suo primo trofeo da allenatore. Il primo ostacolo da superare è l'Eintracht Francoforte: dopo l'1-1 dell'andata in Germania, i Blues partono inevitabilmente con i favori del pronostico e hanno la possibilità di tornare in una finale europea a distanza di 6 anni dall'ultima volta (nel 2013 in Europa League contro il Benfica). Per il tecnico - che ha già ribadito la sua volontà di rimanere - alzare una Coppa sarebbe senza dubbio la conclusione perfetta di una stagione apparentemente altalenante, ma potenzialmente memorabile.

Il bilancio di Sarri - Il parere di Peter Sharland (Eurosport Inghilterra)

" Si è trattata di una stagione molto strana per il Chelsea e i problemi potrebbero non essere terminati nemmeno ora che i Blues hanno centrato la qualificazione alla prossima Champions e hanno la possibilità di vincere l'Europa League. L'annata può definirsi tutto sommato soddisfacente: gli obiettivi erano tornare in Champions e vincere qualcosa, entrambi possono ancora essere centrati "

" Sarri ha adottato una linea chiara con Kepa dopo la finale di Coppa di Lega. L'ha lasciato fuori solo per una partita e poi l'ha schierato nuovamente titolare. Difficile dire se questo episodio ha fatto la differenza: non si può affermare con certezza che la squadra stia giocando per Sarri "

" Onestamente è difficile dire se Sarri rimarrà o meno al Chelsea l'anno prossimo. Ci sono alcuni indizi secondo i quali il Chelsea avrebbe iniziato a valutare altre opzioni, altri secondo i quali il club avrebbe deciso di avere pazienza investendo sul tecnico italiano e sul suo modo di lavorare "

" Se il club dovesse decidere di concludere il rapporto con Sarri, non ci sarebbero così tante alternative. Il blocco del mercato non può non avere un peso determinante, inoltre il Chelsea non è una piazza dove viene concesso molto tempo agli allenatori e questo può essere un problema "