Disastro Milan: l'Olympiacos vince 3-1 ed elimina i rossoneri dall'Europa League

Amarezza, delusione, sconcerto. Ma, in casi del genere, ogni definizione potrebbe essere calzante. Il Milan abbandona sul nascere il percorso europeo, perde per 3-1 al Karaiskakis e, penalizzato dal criterio della differenza reti peggiore rispetto a quella dell'Olympiacos, saluta anzitempo l'Europa League. Ai sedicesimi di finale approdano – da secondi, dietro al Betis vincente sul campo del Dudelange – proprio i greci, lanciati nel secondo tempo da Cissé, da un tiro di Guilherme deviato da Zapata e da un calcio di rigore di Fortounis. A nulla serve l'illusorio gol della speranza dello stesso Zapata, quello del parziale 2-1, quello della momentanea qualificazione. La formazione di Gattuso si scioglie come neve al sole e viene tradita a livello individuale da troppi interpreti: male Castillejo e Calhanoglu, pericolosi ma incapaci di lasciare il segno Cutrone e Higuain, incredibilmente ingenuo Abate nell'azione del penalty decisivo. Imitate Inter e Napoli, eliminate martedì sera dall'Europa League. Con la differenza che, da ora in poi, non avrà nemmeno una coppa europea di consolazione su cui riversare parte delle proprie energie.

La cronaca della partita

Primo brivido a firma Olympiacos dopo pochissimi secondi: lancio dalle retrovie per Guerrero, fermato da un'uscita precipitosa fuori area da Reina. Lo stesso attaccante spagnolo viene anticipato qualche minuto dopo da Abate, proprio a pochi passi dalla porta. Il Milan soffre inizialmente, poi inizia a crescere e quasi lascia il segno con Higuain al 18': José Sá esce a valanga e ferma il Pipita. E poco dopo Cutrone si mangia il vantaggio, calciando tra le mani del portiere da ottima posizione. Nella seconda parte del primo tempo i greci si rendono pericolosi solo con un paio di palloni vaganti dalla bandierina, senza spaventare troppo il Milan. Anche se al 44' Reina è bravissimo nel distendersi e deviare un'insidiosissima punizione di Fortounis.

Gonzalo Higuain (AC Milan) against OlympiakosGetty Images

Ripresa a mille all'ora: Kessié sfiora il vantaggio dal limite, imitato da Fetfatzidis. L'Olympiacos cresce, si rende pericoloso anche con Elabdellaoui e alla fine passa al quarto d'ora: dormita rossonera da un'azione d'angolo e gol di testa di Cissé. 9 minuti dopo, il patatrac: Guilherme da lontano, una deviazione di Zapata fa impennare il pallone e Reina è superato. Ma al 71' arriva il gol dell'illusoria speranza e a segnarlo è lo stesso Zapata, di testa in mischia. Tutto inutile, perché all'81' il Milan crolla ancora: trattenuta in area di Abate su Torosidis e l'arbitro Bastien indica generosamente il dischetto, consentendo a Fortounis di siglare il 3-1. Gattuso prova il tutto per tutto e inserisce Halilovic, Higuain sfiora il 3-2 da fuori, ma non c'è nulla da fare: l'Olympiacos festeggia, il Milan abbandona mestamente l'Europa League.

La statistica chiave

Il Milan non usciva dalla fase a gironi di una competizione europea addirittura da 18 anni, dalla stagione 2000/2001: allora, però, era Champions League.

Il tweet

Il migliore in campo

Fortounis. Inventa calcio, forte di piedi buoni, sfiora il gol dopo una grande azione e alla fine lo trova freddamente dal dischetto. Grande protagonista della qualificazione dei greci.

Il peggiore in campo

Castillejo. Prende il posto dell'infortunato Suso, ma fa ampiamente rimpiangere il connazionale. Produce pochissimo, sbaglia addirittura dalla bandierina e dorme nell'azione del primo gol greco. Male.

La dichiarazione

Leonardo: "Possiamo anche valutare la partita, ma il rigore è inesistente e ci sono anche altri episodi. L'arbitro ha fischiato un calcio d’angolo che non c'era. Poi possono succedere degli errori, ma nascono da una certa instabilità".

Il tabellino

Olympiacos (4-2-3-1): José Sá; Elabdellaoui, Cissé, Vukovic, Koutris; Camara (79' Torosidis), Guilherme; Fetfatzidis (69' Natcho), Fortounis, Podence (85' Bouchalakis); Guerrero. All. Pedro Martins

Milan (4-4-2): Reina; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez (85' Halilovic); Castillejo, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone (78' Laxalt), Higuain. All. Gattuso

Arbitro: Benoit Bastien (Francia)

Gol: 60' Cissé (O), 69' Guilherme (O), 71' Zapata (M), 81' rig. Fortounis (O)

Note: ammoniti Calhanoglu, Koutris, Reina, Camara, Guerrero