Eintracht-Lazio, Russ sfida Acerbi: "Un onore incontrarlo. Entrambi più forti del tumore"

Domani c’è in programma la sfida di Europa League tra Eintracht Francoforte e Lazio. Ma non sarà una semplice partita di pallone, perché sullo sfondo c’è la storia di Marco Russ e Francesco Acerbi che merita di essere raccontata. Due giocatori che hanno vissuto momenti drammatici, i quali, per fortuna, si sono poi risolti nel migliore dei modi. Il giocatore del club tedesco si è raccontato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport, aprendo il proprio cuore.

" Mi sono imbattuto nella storia di Francesco Acerbi e mi sono emozionato. Sono contento di giocare contro la Lazio, club di grande tradizione, ma lo sono ancor di più di incontrare lui. Dopo il dramma vissuto, il destino ci fa incontrare. Vorrei scambiare la maglia con lui a fine partita. "

Il riferimento è alla malattia che qualche anno fa colpì il giocatore della Lazio: un tumore ai testicoli. Lo stesso male di cui soffrì lo stesso Marco Russ, scoperto in tempo nel maggio del 2016 a seguito di un controllo antidoping, che, probabilmente, gli ha salvato la vita. Non si operò subito, però, perché prima c’era lo scontro salvezza da giocare con il suo Eintracht (poi vinto), la squadra in cui entrò nel lontano 1996 – all’età di 11 anni – e nella quale gioca ancora oggi. Una storia comune che ha avuto, per la gioia di tutti, un epilogo felice: entrambi hanno sconfitto la malattia e sono tornati a giocare ai massimi livelli.

"Lazio sarà arrabbiata ma noi possiamo essere sorpresa dell'Europa League"

Marco Russ ha anche parlato del match di domani, analizzando la situazione della propria squadra e quella dei biancocelesti:

" Domani mi aspetto una gara complicata, non solo per noi ma anche per la Lazio. Siamo tosti, a Marsiglia siamo andati convinti di poter prender punti e abbiamo vinto. Ora, con il nostro pubblico, il più caldo della Germania, possiamo ancora vincere“. "

Ma che Lazio si aspetta?

" Mi aspetto una Lazio arrabbiata per il derby perso. Sono i più forti del girone, possono vincere il torneo. Temo molto Immobile, perché segna davvero sempre. Noi, però, non partiamo sconfitti, anzi. Ci siamo conquistati la possibilità di giocare in Europa, grazie alla vittoria della coppa nazionale contro il Bayern. Per noi questo torneo è un premio, ci trasmette sensazioni speciali“. "

E alla domanda se il suo Eintracht possa essere la sorpresa della competizione, ha risposto così:

" Possiamo esserlo. Rispetto all’anno scorso abbiamo cambiato molto, ma fin dalla preparazione l’inserimento dei nuovi è stato ottimale. D’altronde diamo molta importanza allo spirito di squadra. Chi gioca contro di noi affronta una battaglia“. "

Ma è inutile nascondere che gli occhi di noi telespettatori saranno soprattutto su loro due, Marco e Francesco. Perché il calcio è sì bello, ma le storie a lieto fine lo sono ancora di più. Forza ragazzi!

A cura di Filippo Angelo Porta (@FilippoPorta)

Video - Da Castroman a Yanga-Mbiwa, gli 8 eroi improbabili del derby Roma-Lazio 01:45

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi