Emery: "Non c'è una favorita tra Arsenal e Napoli. Ancelotti è il migliore, Aubameyang ci sarà"

È una sfida tra due specialisti: Emery vs Ancelotti. Il tecnico basco ha vinto tre volte l’Europa League, Ancelotti è un maestro della Champions League. L’allenatore dell’Arsenal non vede favoriti per questa doppia sfida, considerando il Napoli una delle squadre più forti del lotto per quanto fatto vedere nell’ultima edizione di Champions. Aubameyang sarà di ritorno.

" Chi è la favorita per il passaggio del turno? Penso che sia una sfida da 50 e 50. Il Napoli ha una grande storia come la nostra, è secondo in classifica, gioca molto bene, è arrivato da un gruppo difficile in Champions League. Hanno mostrato di essere molto competitivi. Sarà dura per noi, ma abbiamo fiducia, dovremo essere costanti nelle due partite. Questo è un momento importante, abbiamo i nostri obiettivi anche se sappiamo che sarà molto difficile. È importante restare insieme, uniti, forti e calmi e concentrati. Queste sono le gare che vogliamo giocare. È un grande test per noi. Vogliamo giocare contro le migliori squadre e il Napoli è una di queste "

Ancelotti? Il migliore

" Ho grande rispetto per ogni allenatore. Lui è il migliore, la sua carriera è fantastica. Ha vinto la Champions e io l'Europa League? Non penso a ciò che ho fatto in passato, ma in questo momento alla mia carriera con l'Arsenal "

Ci sarà il ritorno di Aubameyang

" Su Xhaka e Koscielny, decideremo domani. Aubameyang ha avuto qualche problema, ha preso degli antibiotici perché non stava bene e per questo non è stato titolare nelle ultime due partite, ma ora sta migliorando e potrà giocare "