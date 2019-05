Emery: "Vincere per conquistare trofeo e Champions: momento tutto da godere per noi"

" Per noi è molto importante vincere questo titolo e vivere un momento del genere. Ai miei giocatori voglio dire di godersi questo momento e viverlo bene, così come ai nostri tifosi. Vincere ci permetterebbe di raggiungere un trofeo e la Champions League "

Il tecnico dell'Arsenal Unay Emery ha presentato così la finale di Europa League contro il Chelsea, in programma domani sera a Baku. "Voglio fare qualcosa di importante qui, giocarci questo titolo è importante, abbiamo disputato una buona Europa League - ha proseguito in conferenza stampa - L'ultima partita di Cech? Non voglio parlare di singoli, ma va fatta una piccola parentesi. E' un grande uomo e un grande calciatore, giocherà la sua ultima carriera e voglio fare qualcosa di importante per lui, sia che giochi sia che non giochi. Noi vogliamo vincere per noi".