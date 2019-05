L'avvicinamento verso la finale di Europa League di mercoledì sera a Baku contro l'Arsenal è meno felice del previsto per il Chelsea! Secondo i tabloid inglesi infatti i Blues rischiano di dover rinunciare a N'Golo Kantè a causa di un infortunio al ginocchio riportato nell'ultimo allenamento di sabato e dallo staff medico filtrerebbe un certo pessimismo sul recupero del mediano francese ex Cannes.

Una brutta notizia per Maurizio Sarri che, già senza Rudiger, Loftus-Cheek e Hudson-Odoi, rischia di dover fare a meno anche di Kantè, indispensabile con la sua corsa e il suo fosforo in mezzo al campo. Il francese aveva già saltato le ultime due sfide di Premier League per un problema alla coscia e ora potrebbe dover guardare dalla tribuna anche la finale di Europa League contro l'Arsenal. Senza Kantè il Chelsea potrebbe puntare su una linea mediana più tecnica ma meno dinamica con Jorginho, Barkley e Kovacic.