Il Milan avvisa i tifosi in trasferta ad Atene: "Non camminate da soli e non mostrate bandiere"

" Per motivi di sicurezza è fortemente sconsigliato camminare da soli per la città e/o indossare magliette, sciarpe o qualunque altra cosa possa identificare come tifosi del Milan. "

Alla vigilia della delicata trasferta ateniese, in cui il Milan andrà a caccia del lasciapassare definitivo per i sedicesimi di Europa League: il club rossonero lancia un messaggio d’allerta sul tema ambientale e dei tifosi. Al Karaiskaki Stadium, la casa dell’Olympiacos Pireo, ci sarà un clima infuocato dentro lo stadio, ma l’importante per l’ordine pubblico è che in città l’ordine pubblico sia mantenuto. Una cosa non scontata e per questo la società di via Aldo Rossi, ha lanciato un vademecum di consigli per i 400 tifosi milanisti che nelle prossime ore arriveranno nella capitale greca.

A parte ricordare ai propri supporters la necessità di girare per la capitale muniti di documenti d’identità, sono tre i consigli principali: non muoversi da soli, non ostentare sciarpe, bandiere e vessilli rossoneri nelle vie di Atene e non utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere lo stadio, avvalendosi invece di quelli messi a disposizione dal Milan.

Rapporti non illiadici fra le tifoserie

Questi avvertimenti si sono resi necessari a causa dei rapporti non proprio idilliaci fra le due tifoserie. Nella gara d’andata al 4 ottobre al Meazza dal terzo anello della Nord - occupato dai greci - partirono frequenti insulti in italiano agli ultrà rossoneri. E pure nella passata annata, nella trasferta del Milan in casa dell’Aek Atene, ci fu qualche disordine. Due indizi per cui vale la pena alzare il livello della vigilanza.

I convocati di Gattuso: torna Musacchio dopo un mese

C'è anche Mateo Musacchio fra i convocati della sfida contro l'Olympiacos Pireo che il Milan disputerà domani sera ad Atene. Il difensore argentino ex Villarreal, assente dall'otto novembre scorso per una lesione del legamento crociato, tornerà a disposizione del tecnico Gattuso che molto probabilmente lo porterà in panchina e, a seconda di come si metterà la partita, deciderà se metterlo in campo oppure no.

L'elenco completo dei convocati

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina,

Difensori: Abate, Calabria, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Simic, Zapata,

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Kessie, Mauri, Calhanoglu,

Attaccanti: Castillejo, Cutrone, Halilovic, Higuain, Suso