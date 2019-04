E adesso si fa davvero durissima. Come due anni fa contro il Real Madrid, come nella scorsa stagione contro il Lipsia, il Napoli è appeso a un filo, costretto a rimontare uno svantaggio di due reti per evitare l'eliminazione europea. L'Arsenal conquista un 2-0 che vale mezza semifinale grazie a un primo tempo perfetto, condotto a un'intensità insostenibile per gli uomini di Ancelotti e concretizzato dalle reti di Ramsey e Torreira (decisiva la deviazione di Koulibaly). Per gli azzurri il rimpianto risiede nelle palle gol sprecate da Insigne prima e Zielinski poi, entrambi incapace di battere Cech a un passo dalla porta. Ma, nel complesso, il ko è sacrosanto. Troppa la differenza fisica, di ritmo, di pressing tra le due formazioni. Gunners a lungo quasi perfetti, azzurri irriconoscibili tra errori e palle perse in sequenza. L'avventura in Europa League, iniziata e proseguita tra entusiasmi crescenti, ora si complica maledettamente: al ritorno, in programma tra una settimana esatta al San Paolo, il Napoli dovrà vincere con lo stesso punteggio per portare la gara ai supplementari e con tre reti di scarto per passare direttamente. Nonostante l'Arsenal da trasferta sia un'altra cosa rispetto al rullo compressore dell'Emirates, rimane una montagna da scalare.

La cronaca della partita

Sin dai primi minuti è l'Arsenal a condurre il gioco. E proprio quando sembra che il Napoli abbia preso confidenza con la partita, i Gunners passano al 14': Maitland-Niles per l'accorrente Ramsey, che da due passi fulmina Meret. Il raddoppio arriva 11 minuti più tardi: pallaccia persa da Fabian Ruiz e recuperata da Torreira, che dal limite, complice una mortale deviazione di Koulibaly, batte nuovamente Meret di sinistro. Il 2-0 abbatte psicologicamente il Napoli, che rischia più volte di capitolare nuovamente: Meret e un po' di fortuna evitano però il peggio. A pochi secondi dall'intervallo, Insigne ha però sul destro la grande occasione per accorciare il punteggio: l'invito di Callejon è ottimo, ma il destro da pochi passi del capitano termina alle stelle.

Aaron Ramsey (buteur face à Naples)Getty Images

Nell'intervallo un imbufalito Ancelotti striglia la squadra, che rientra in campo maggiormente convinta delle proprie potenzialità. Anche se ci vuole un grande Meret per rispondere a una botta a colpo sicuro del solito Ramsey. Il tecnico emiliano si gioca la carta Milik, togliendo uno spento Mertens, ma il protagonista è sempre Meret, prima su Kolasinac e poi su Maitland-Niles. Al 72', ecco il secondo rimpianto del Napoli: Insigne trova a un passo dalla porta Zielinski, che si allunga ma devia sopra la traversa la palla del possibile 2-1. Anche Ramsey ha l'opportunità del 3-0, ma incredibilmente, come Insigne nel primo tempo, spara alle stelle a tu per tu con Meret. Finisce 2-0. Uno dei risultati peggiori per il Napoli.

La statistica chiave

Il Napoli ha subito 6 tiri nello specchio nei primi 45 minuti contro l'Arsenal, record negativo per gli azzurri in un primo tempo di questa stagione in tutte le competizioni (fonte: Opta).

Il tweet

Il migliore in campo

Ramsey. Guarda tutti, avversari e compagni, dall'alto al basso grazie a classe e sapienza tattica. Segna un gol e ne sfiora almeno altri tre con inserimenti mortali. Dominante, nonostante nel finale si divori la possibilità del 3-0.

Il peggiore in campo

Mario Rui. Da un suo errore nasce la rete del vantaggio dell'Arsenal e da quel momento il portoghese non si riprende più. Tante difficoltà difensive, tantissimi errori nel possesso. Serataccia.

La dichiarazione

Lorenzo Insigne: "Pensiamo agli errori che abbiamo commesso e cerchiamo di non ripeterli al ritorno. Giovedì ci giocheremo tutto. Oggi ci è mancato un po' di coraggio, però è inutile piangerci addosso".

Il tabellino

Arsenal (3-4-1-2): Cech; Papastathopoulos, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira (77' Elneny), Ramsey, Kolasinac; Özil (67' Mkhitaryan); Lacazette (67' Iwobi), Aubameyang. All. Emery

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz (83' Ounas), Zielinski; Mertens (66' Milik), Insigne (83' Younes). All. Ancelotti

Arbitro: Alberto Undiano Mallenco (Spagna)

Gol: 14' Ramsey, 25' aut. Koulibaly

Ammoniti: Hysaj

Note: