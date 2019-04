Nuovo episodio di razzismo nei confronti del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. L'Arsenal, che ieri sera ha battuto all'Emirates Stadium i campani 2-0 nell'andata dei quarti di finale, ha aperto un'indagine interna per individuare il tifoso che avrebbe definito rivolto un insulto razziale, come si vede in un video su Snapchat, nei confronti del giocatore senegalese.

E' il 'The Guardian' a riportare la notizia. "Condanniamo in tutto e per tutto l'uso di un linguaggio razzista, abbiamo aperto una indagine per identificare il colpevole - si legge in una nota dei Gunners - Il nostro approccio è di tolleranza zero, chiunque si comporti in questo modo non è il benvenuto all'Arsenal e sarà bandito dalle partite".

L'articolo originale

Il Guardian ha fatto riferimento, a proposito del video, di un tifoso che chiaramente rivolge a Koulibaly insulti contenenti la "N-word", che sarebbe l'espressione politically correct di riferirsi a "nigger", ossia a "negro".